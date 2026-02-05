Bank of America: PIB de Colombia habría crecido 2,8 % en 2025, pero se desacelerará en 2026

Durante el evento Visión Protección 2026, Bank of America reveló sus proyecciones de crecimiento de la economía del país, así como la inflación que podría ver el país en los próximos años.
Durante su exposición, Antonio Gabriel, vicepresidente de investigaciones en Economía Global, consideró que se debe entender el rally en Colombia “en el contexto más amplio y global donde los mercados emergentes en general han tenido muy buen desempeño”.
El economista de BofA explicó en su charla con Julián Cardenas, especialista de estrategias de ahorro e inversión de Protección, que no es “un caso puntual idiosincrático de Colombia, sino un caso más en el contexto global donde la debilidad del dólar y demás ha generado un fortalecimiento de los de los activos en mercados emergentes”.
Junto a esto, añadió que es “muy posible” que los flujos hacia mercados emergentes en 2025 estén más fuertes de lo que estaban el año pasado, “más allá que el año pasado hubo buenos retornos, los flujos creo que se siguen materializando”.
¿Cuánto crecerá la economía en Colombia, según BofA?
De acuerdo con las proyecciones de la firma estadounidense, el Producto Interno Bruto (PIB) del país habría tenido un crecimiento de 2,8 % en 2025, a la espera de conocerse el dato oficial en las próximas semanas.
De cara a 2026, el crecimiento sería un poco más moderado, con una expectativa de 2,4 %, para volver al 2,8 % en 2027.
Ahora, al revisar las proyecciones de inflación (5,1 % en 2025), para este año, en línea con otros actores del mercado, se espera un rebote que llevaría el IPC a crecer hasta 6 % este año, y con una nueva reducción en 2027, ubicándose en 4,2 %.
Gabriel añadió que el aumento de la tasa de interés del Banco de la República podría generar atractivo, “con algún tipo de mayor interés en el carry trade en Colombia, pero creo que también es importante tener en cuenta la incertidumbre respecto al proceso electoral, qué escenarios pueden o no estar descontados por el mercado allí”.
Visión de Bank of America sobre dólar en Colombia
El economista dijo en su charla durante Visión Protección 2026 que probablemente la tasa de cambio descontó, al menos en parte, un cierto escenario electoral. “No sé si la diferencia entre el riesgo y potencial de retorno sea demasiado atractiva, pensando que estamos entrando a un proceso electoral”.
Además, destacó la incertidumbre por el proyecto de decreto de repatriación: “También creo que el mercado potencialmente ha descontado algunos flujos futuros y entonces, eso creo que son algunos riesgos para tener en cuenta”, añadió.