Bavaria abre 50 vacantes de prácticas profesionales a nivel nacional

Bavaria abrió una nueva convocatoria nacional de prácticas profesionales, disponible hasta el 4 de marzo, con 50 vacantes dirigidas a estudiantes universitarios de diferentes regiones del país. La iniciativa se desarrolla en un año especialmente relevante tanto para la compañía como para Colombia, en el que Bavaria avanza en proyectos estratégicos, fortalece su cadena de valor y continúa apostando por la formación de nuevos talentos.
La convocatoria, abierta a nivel nacional, está dirigida a estudiantes mayores de edad que cursen penúltimo o último semestre de universidad y que busquen realizar sus prácticas en áreas como Comunicaciones, Compras, Tecnología, Finanzas, Logística, Marketing, Producción, Ventas, Recursos Humanos y Sostenibilidad. Los seleccionados recibirán un auxilio económico de $2.000.000 y podrán vivir una experiencia de hasta un año iniciando en julio de 2026, mediante contrato especial de aprendizaje a término fijo.
Destacado: Colsubsidio cerró el 2025 con más de 2,8 millones de personas beneficiadas con sus servicios
Además de participar en proyectos clave, los practicantes serán parte del equipo que impulsa los grandes hitos que marcarán el 2026 para Bavaria: avances industriales, nuevas inversiones e innovaciones que fortalecen la cadena de valor, junto con la energía del Mundial, un momento en el que el fútbol volverá a inspirar sueños y unir al país, con marcas como Águila acompañando a la Selección Colombia y Michelob Ultra presente en la Copa del Mundo.
Actualmente, la compañía cuenta con una operación nacional integrada por ocho cervecerías en Barranquilla, Bucaramanga, Itagüí, Yumbo, Tibasosa, Tocancipá y Palmar de Varela; dos malterías en Cartagena y Tibitó; una fábrica de etiquetas en el Valle del Cauca; y más de 55 centros logísticos en distintas regiones del país. Este sistema productivo y logístico brinda a los practicantes espacios reales de aprendizaje, donde pueden conocer de primera mano cómo se producen, distribuyen y disfrutan los productos con los que celebran millones de colombianos.
Los estudiantes interesados en participar deberán completar el formulario de inscripción disponible en este enlace, dentro de las fechas establecidas.