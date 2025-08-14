BBVA Colombia multiplicó su utilidad neta en primer semestre de 2025, alcanzando $135.793 millones

BBVA Colombia reportó sólidos resultados al cierre del primer semestre de 2025, destacando un incremento significativo en su utilidad neta, que ascendió a $135.793 millones, cifra que pasó a ser positiva en comparación a la registrada en el mismo periodo del año anterior (-$226.419 millones).
El repunte en las ganancias se produjo a pesar de un entorno desafiante para la cartera de créditos, que cerró en $4,54 billones, lo que representó una caída interanual de 8,2 % frente a junio de 2024.
Esta contracción estuvo acompañada por una disminución de 16,4 % en los gastos por intereses, que totalizaron $2,9 billones, lo que favoreció el crecimiento del margen de intereses.
Los ingresos netos por intereses alcanzaron $1,64 billones, un aumento del 11,2 % frente al año anterior, gracias a menores costos de fondeo y a un mejor rendimiento en sus activos financieros.
En contraste, los ingresos netos por comisiones retrocedieron 15,8 %, situándose en $105.121 millones, mientras que los otros ingresos de operación descendieron 14 %, hasta $829.152 millones.
Dentro de los ingresos extraordinarios, los dividendos se incrementaron 82,3 %, alcanzando $30.180 millones, en tanto que la línea de “resto de ingresos”, que incluye servicios financieros prestados y recuperaciones de riesgo operativo, se redujo 41,7 %.
En el frente de gastos, la dotación neta de activos fue de $879.000 millones, 32,6 % menos que en 2024. Los gastos de administración se mantuvieron estables en $1,48 billones, con una leve mejora de $660 millones gracias a menores gastos de personal (-3 %) y a un aumento del 5,9 % en la categoría de “otros”.
El resultado antes de impuestos alcanzó los $211.172 millones, frente a la pérdida de $225.211 millones en el primer semestre de 2024.
Luego de registrar un gasto por impuesto de renta de $75.380 millones, el banco logró consolidar una utilidad neta de $135.793 millones, marcando una recuperación notable y reafirmando su capacidad de adaptación en un contexto económico retador.
De acuerdo con la entidad bancaria, estos resultados reflejan la estrategia de BBVA Colombia por optimizar sus ingresos recurrentes, controlar gastos y capitalizar oportunidades en el mercado de inversiones, lo que le ha permitido revertir pérdidas y entregar un semestre con cifras positivas para sus accionistas.