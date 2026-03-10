Después de estar más de un año a oscuras, el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó el pasado seis de marzo las cifras del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Entre noviembre de 2024 y febrero de 2026, los economistas tuvieron que ingeniárselas para construir sus propios cálculos relacionados con la inflación.
Sin embargo, las estimaciones de los economistas no estaban muy lejos del reporte del Banco Central: mientras el mercado estimaba que Venezuela había cerrado el 2025 con una inflación con una variación entre 475 % y 500 %, el dato oficial se ubicó en 475 %.
El BCV informó que la inflación acumulada en los dos primeros meses de 2026 alcanzó 51,9%, luego de registrar un aumento de 32,6% en enero y 14,6% en febrero. Aunque el indicador se desaceleró en el segundo mes del año, el dato mensual se ubicó 3,7 puntos porcentuales por encima del registrado en febrero de 2025, reflejando una persistente presión sobre los precios.
El salto de precios en enero —el más alto desde comienzos de 2023— impulsó el fuerte incremento del primer bimestre y evidencia una aceleración frente al mismo período del año pasado, cuando la inflación acumulada entre enero y febrero de 2025 fue de 21,75%.
Con estos resultados, la inflación anualizada a febrero de 2026 escaló hasta 617,8%, la variación más elevada de los últimos tres años y una de las más altas del mundo, lo que mantiene a Venezuela, además, como la economía con mayor inflación de América Latina.
Entre las actividades con mayor presión inflacionaria en el inicio de 2026 destaca el grupo de Restaurantes y Hoteles, que registró la mayor variación acumulada entre enero y febrero, con 59,66 % frente a diciembre de 2025. Le siguió el sector Salud, con una inflación acumulada de 58,09 %, impulsada por aumentos de 29,6 % en enero y 22 % en febrero. En tercer lugar, se ubicó la categoría de Bienes y Servicios Diversos, con un alza acumulada de 55,2 % en los dos primeros meses del año, según las cifras del BCV.
