Para muchas mujeres en Colombia, estudiar un pregrado o un posgrado no solo es una meta académica, sino también una inversión importante para mejorar oportunidades laborales y crecer profesionalmente. Sin embargo, el costo de la educación superior sigue siendo una de las principales barreras para acceder a formación especializada, especialmente en áreas tecnológicas y digitales.
Es por ese motivo que las becas se han convertido en una de las vías más relevantes para avanzar en la formación profesional sin asumir costos elevados. Precisamente con ese objetivo se abrió una nueva convocatoria nacional que busca impulsar la participación femenina en sectores con alta demanda laboral.
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Se trata de 100 becas para mujeres en Colombia orientadas a programas académicos vinculados con tecnología, negocios, analítica de datos y educación, áreas que hoy concentran parte de las mayores oportunidades de empleo en la economía digital.
Convocatoria nacional de becas: fechas y requisitos
La iniciativa, denominada “100 Becas para Transformar el Futuro: La Apuesta por Mujeres en Tecnología, Negocios y Educación”, fue abierta en marzo de 2026 y tiene alcance nacional.
Las postulaciones estarán disponibles hasta el 27 de marzo, por lo que las interesadas deberán realizar su proceso antes de esa fecha.
La iniciativa es liderada por EDUCA EDTECH Colombia en alianza con diferentes entidades territoriales y actores institucionales que buscan fortalecer el acceso de mujeres a formación superior en áreas estratégicas para el desarrollo económico.
Entre los aliados que respaldan la convocatoria se encuentran la Secretaría de Gobierno de Bogotá, la Alcaldía de Bucaramanga, la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Soacha, entre otros actores regionales.
El objetivo central del programa es formar talento femenino en áreas que hoy están siendo altamente demandadas por el mercado laboral.
La convocatoria se enfoca en disciplinas relacionadas con la economía digital, la innovación empresarial y la transformación tecnológica que atraviesan múltiples sectores productivos.
De acuerdo con Tatiana Fuentes, gerente de Operaciones para Colombia de EDUCA EDTECH Group, “la selección de programas responde a campos que hoy atraviesan sectores como banca, comercio, industria, salud, educación y servicios”.
La directiva explica que “inteligencia artificial, ciencia de datos, seguridad digital, gestión de proyectos y emprendimiento tecnológico dejaron de ser capacidades marginales para convertirse en competencias transversales dentro de múltiples modelos de negocio”.
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¿Cómo se distribuirán las 100 becas?
La convocatoria contempla diferentes niveles de formación académica:
- 20 becas para programas de pregrado
- 40 becas para maestrías
- 40 becas para doctorados
En el caso de los programas de pregrado, se incluyen opciones como Licenciatura en Marketing Digital, Licenciatura en Internet de las Cosas y Licenciatura en Seguridad Informática.
En las maestrías y másteres oficiales se encuentran programas en Big Data, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Seguridad Informática, Data Science, Marketing Digital, Project Management y Emprendimiento Digital.
Mientras que los programas doctorales se enfocan en Tecnología Educativa y Sistemas Computacionales.
Los estudios se realizarán en modalidad 100 % virtual, lo que permite ampliar el acceso a mujeres en diferentes regiones del país.
Las titulaciones serán otorgadas por la Universidad Da Vinci (México) y eCampus University (Italia), ambas instituciones con reconocimiento oficial en sus respectivos países.
La duración estimada de los programas será:
- 36 meses para pregrado
- Entre 12 y 15 meses para maestrías
- 36 meses para doctorados
Además, la convocatoria incluye más de 400 cursos gratuitos, diplomados sin costo y una especialización adicional, dependiendo del nivel académico seleccionado.
El proceso de inscripción se realiza a través del portal oficial de la convocatoria: https://www.alcaldiascol.com
Desde esta plataforma las aspirantes pueden consultar los programas disponibles, revisar los requisitos y completar el proceso de postulación.
La iniciativa también responde a un reto global: la baja participación de mujeres en áreas tecnológicas.
De acuerdo con el Gender Report 2025 de la Unesco, solo el 35 % de los profesionales en carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en el mundo son mujeres.
Requisitos para aplicar a las becas
La convocatoria está dirigida a mujeres mayores de edad interesadas en avanzar en su formación académica.
Los requisitos dependen del nivel al que se aspire:
- Pregrado: título de bachillerato.
- Maestría: título profesional.
- Doctorado: título de maestría.
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Las aspirantes deberán adjuntar hoja de vida, documento de identidad y certificación o historial académico, según el programa seleccionado.