Comprar computador podría salir más caro en 2026: esta es la razón 

Comprar un computador suele ser una de las decisiones tecnológicas más importantes para hogares, estudiantes y empresas. No solo representa una inversión relevante en términos económicos, sino que además se ha convertido en una herramienta esencial para trabajar, estudiar, emprender o gestionar operaciones empresariales.
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Por eso, cualquier cambio que afecte el precio de estos equipos tiene implicaciones directas para millones de usuarios y organizaciones. Y precisamente eso es lo que podría ocurrir en 2026: diversos factores en la industria tecnológica global están empezando a generar presiones que podrían encarecer computadores, servidores y otros dispositivos electrónicos.
Detrás de este posible aumento hay un fenómeno que no necesariamente es visible para el consumidor final, pero que ya está alterando el equilibrio del mercado tecnológico: la creciente demanda mundial de componentes para inteligencia artificial.
La inteligencia artificial está presionando el precio de los computadores
El crecimiento acelerado de la inteligencia artificial —especialmente en áreas como el entrenamiento de modelos, el desarrollo de aplicaciones generativas y la expansión de centros de datos— está incrementando la demanda de chips especializados.
Esta tendencia está absorbiendo gran parte de la capacidad de producción de semiconductores a nivel global, lo que reduce la disponibilidad de otros componentes utilizados en dispositivos electrónicos tradicionales.
Entre los elementos más impactados se encuentran las memorias RAM, piezas fundamentales en computadores, servidores y otros equipos tecnológicos. Cuando la oferta de estos componentes disminuye frente a una demanda creciente, el resultado suele ser un aumento en los precios de los dispositivos que los utilizan.
Este fenómeno podría impulsar el precio de computadores, servidores e incluso teléfonos celulares durante los próximos meses, con efectos que podrían sentirse con mayor claridad en 2026.
Frente a un escenario de hardware más costoso, muchas organizaciones podrían optar por retrasar la renovación de sus equipos tecnológicos.
En lugar de reemplazar computadores o servidores cada cierto número de años, algunas empresas podrían decidir extender la vida útil de su infraestructura tecnológica actual para evitar asumir costos más altos.
Sin embargo, esta decisión puede tener implicaciones relevantes, especialmente en materia de ciberseguridad.
Según el informe The State of Ransomware in Enterprise, elaborado por Sophos, el 42 % de las pequeñas y medianas empresas señala la falta de personal o capacidad como una razón clave que las expone a sufrir ciberataques.
El uso prolongado de equipos antiguos puede aumentar ese riesgo, especialmente cuando el hardware deja de ser compatible con las últimas herramientas de protección o cuando los sistemas operativos dejan de recibir actualizaciones de seguridad.
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Especialistas en seguridad informática advierten que mantener actualizada la infraestructura tecnológica es una de las primeras barreras de protección frente a ataques cibernéticos.
María Claudia Ardila, directora de Ventas de Sophos para el Sur de Latinoamérica, señala que “contar con un hardware totalmente vigente, y lejos de ser obsoleto, es vital para que no existan brechas de seguridad. Pero otro aspecto fundamental es que el software esté actualizado”.
De acuerdo con la ejecutiva, las organizaciones deben prestar especial atención a mantener actualizados los sistemas y aplicar con regularidad los parches de seguridad disponibles.
“Las organizaciones deben preocuparse de tener los últimos parches y descargas con regularidad”, añade Ardila.
La combinación de hardware moderno y software actualizado permite cerrar vulnerabilidades que los ciberdelincuentes suelen aprovechar para infiltrarse en los sistemas empresariales.
Más allá del hardware básico, las empresas también deben considerar la actualización de herramientas especializadas de seguridad.
Por ejemplo, los firewalls modernos permiten evaluar múltiples configuraciones de red y compararlas con estándares internacionales de seguridad, como los definidos por el Center for Internet Security (CIS), identificando rápidamente posibles vulnerabilidades.
En paralelo, los endpoints —los sistemas que protegen dispositivos individuales dentro de una red corporativa— están evolucionando hacia plataformas que integran funciones de prevención, detección y respuesta ante incidentes.
Estas soluciones permiten que diferentes sistemas de seguridad trabajen de forma coordinada para detectar comportamientos sospechosos y neutralizar amenazas antes de que se conviertan en ataques graves.
Un mercado tecnológico que seguiría cambiando
El posible encarecimiento de computadores en 2026 refleja una transformación más profunda en el mercado global de semiconductores.
La creciente competencia por capacidad de producción —entre inteligencia artificial, centros de datos, dispositivos móviles y electrónica de consumo— podría mantener la presión sobre los precios de componentes tecnológicos durante los próximos años.
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Para empresas y consumidores, esto significa que las decisiones de inversión en tecnología serán cada vez más estratégicas: cuándo renovar equipos, cómo proteger infraestructuras digitales y qué herramientas priorizar serán factores clave para mantener productividad y seguridad.
Como concluye Ardila, “el encarecimiento del hardware es un posible escenario que afectará a las organizaciones en 2026. Pero siempre existen alternativas para afrontar los retos en materia de ciberseguridad, y lo importante siempre es anticiparse”.