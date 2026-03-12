Lo que se puede comprar en subastas digitales con descuentos de hasta 30 % 

Las subastas digitales se están convirtiendo en una alternativa cada vez más relevante para empresas y compradores que buscan acceder a bienes a precios competitivos.
En un entorno donde la eficiencia financiera y la optimización de recursos se vuelven prioridades para el sector corporativo, estos mecanismos permiten adquirir distintos tipos de activos con descuentos significativos frente al valor comercial tradicional.
Más allá de las subastas tradicionales asociadas a arte o bienes judiciales, el mercado digital ha ampliado su alcance hacia activos industriales, maquinaria, vehículos y equipos provenientes de grandes compañías que buscan monetizar recursos excedentes.
Este modelo no solo abre oportunidades para compradores, sino que también permite a las organizaciones recuperar valor económico de activos que anteriormente podían considerarse obsoletos o poco utilizados.
El crecimiento de este modelo está estrechamente ligado a la expansión del comercio electrónico en Colombia. De acuerdo con datos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, el ecosistema digital registró 684,6 millones de transacciones, lo que representa un aumento del 19,9 % frente a 2024.
Uno de los actores que ha impulsado este modelo es la empresa Subastas y Comercio, que cerró 2025 con un valor total transado cercano a $300.000 millones (unos US$75 millones) a través de su plataforma digital.
Qué tipo de productos se pueden comprar en subastas digitales
El alcance de este mercado es amplio y abarca distintos tipos de activos. En las plataformas de subastas digitales se pueden encontrar desde vehículos corporativos y maquinaria industrial hasta equipos tecnológicos, mobiliario empresarial y materiales provenientes de procesos industriales.
El segmento automotor se ha convertido en uno de los motores principales del crecimiento de este modelo. Según el informe, cerca de 7.500 unidades fueron subastadas en el último año, con un crecimiento anual cercano al 17 %.
Estas unidades suelen provenir de compañías de renting, entidades financieras y aseguradoras que buscan renovar flotas o monetizar activos recuperados.
Además de vehículos, el mercado también incluye activos industriales de gran escala. La línea de maquinaria, equipos industriales y chatarra ha mostrado un crecimiento importante, impulsado por proyectos de infraestructura y procesos de renovación tecnológica dentro de grandes compañías.
Uno de los indicadores más relevantes del crecimiento de este modelo es el volumen de activos industriales que se comercializan a través de subastas digitales.
De acuerdo con la empresa Subastas y Comercio, más de 70.000 toneladas de material industrial fueron movilizadas a través de estas plataformas, lo que refleja el dinamismo del sector dentro de la economía circular.
Empresas de gran tamaño han comenzado a integrar este mecanismo dentro de sus procesos de desmantelamiento, renovación tecnológica o reorganización de infraestructura.
Entre las compañías que han participado en este tipo de procesos se encuentran Ecopetrol y el Grupo de Energía de Bogotá, que han incorporado las subastas digitales dentro de sus estrategias para recuperar valor productivo de activos en desuso.
Este enfoque permite que equipos o materiales que anteriormente podían convertirse en pasivos logísticos encuentren nuevos compradores y vuelvan a integrarse a cadenas productivas.
Descuentos que pueden llegar al 30 %
Una de las características que explica el crecimiento de este mercado es la posibilidad de acceder a precios competitivos frente a los canales tradicionales de venta.
De acuerdo con el análisis, las subastas digitales permiten que los compradores accedan a bienes con precios hasta 30 % por debajo del valor comercial, dependiendo del tipo de activo y del nivel de competencia dentro del proceso de puja.
Según explicó Martha Gómez, CEO de Subastas y Comercio, el objetivo del modelo es fortalecer un ecosistema que combine digitalización, eficiencia y transparencia en la comercialización de activos empresariales.
“El objetivo es sostener el crecimiento sobre bases estructurales con proyección latinoamericana y alineación con tendencias globales de digitalización y reutilización productiva de activos”, señaló.
El crecimiento de las subastas digitales también está vinculado a las estrategias de economía circular, que buscan maximizar el uso de los recursos dentro del sistema productivo.
En lugar de convertirse en residuos o activos inactivos, los bienes que salen de los inventarios de las empresas pueden encontrar nuevos compradores que los reintegren a sus procesos productivos.