Benedetti confirma que decreto de emergencia económica ya quedó firmado

De acuerdo con el ministro del Interior, Armando Benedetti, el Gobierno Nacional firmó el decreto de emergencia económica.
Durante una rueda de prensa este sábado, 20 de diciembre, Benedetti explicó que el decreto fue firmado por todos los ministros del gabinete del presidente Gustavo Petro el jueves 18 de diciembre y que su radicación se completó el viernes 19, un paso previo a su publicación oficial y posterior revisión por parte de la Corte Constitucional.
«El decreto se firmó el día jueves por parte de los ministros y tuvo que haber sido radicado ayer y básicamente se hace con la estructura de ponerles impuestos a los megarricos y no como han dicho la oposición y los empresarios que es a la clase media», señaló el ministro del Interior.
Por el momento, el decreto no ha sido publicado, no obstante, el funcionario expresó que la declaratoria de emergencia es una respuesta directa a la falta de recursos para el Presupuesto General de la Nación 2026, tras el fracaso de la ley de financiamiento cuyo objetivo era recaudar más de $16 billones para cubrir el déficit fiscal. Sin ese recaudo, el Gobierno advirtió sobre el riesgo de no cumplir con obligaciones como el pago de deuda o subsidios clave, entre otros compromisos financieros del Estado.
Facultades extraordinarias y alcance del decreto
La emergencia económica permite al Ejecutivo expedir normas con fuerza de ley sin necesidad de trámite por el Congreso, aunque dichas normas están sujetas al control de la Corte Constitucional. Esta herramienta constitucional busca agilizar la implementación de medidas que garanticen la estabilidad fiscal y financiera del país ante situaciones excepcionales.
En sus declaraciones, Benedetti destacó que la estructura del decreto está enfocada en imponer gravámenes a los sectores de mayores ingresos, evitando, asegura, afectar a la clase media o a los estratos socioeconómicos más vulnerables.
“Si la ley de financiamiento no salió y no se paga la deuda, crece el riesgo ante los bancos internacionales. Aquí lo que se ve en peligro es la economía del país, porque una ley de financiamiento se hace para pagar la deuda”, expresó Benedetti.
La oposición y diversos sectores empresariales han cuestionado esa afirmación, argumentando que algunas figuras tributarias podrían terminar impactando a segmentos más amplios de la población.