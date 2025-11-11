Benedetti denuncia allanamiento en su casa y acusa a la magistrada Lombana de “abuso de poder”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció el allanamiento realizado en su residencia bajo la orden de la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia.
“En el allanamiento no incautó nada Lombana. Se fue con las manos vacías, eso demuestra lo obsesionada que está conmigo. Ella no es imparcial por la sevicia y falta de objetividad”, escribió el funcionario en su cuenta de X.
Benedetti reiteró que considera el procedimiento un “abuso de poder” y aseguró que la Corte Suprema “no tiene competencia” para investigarlo, pues dejó de ser congresista hace más de tres años.
“Mi casa es de puertas abiertas y siempre he puesto la cara ante la justicia. La magistrada Lombana no me investiga, explora el planeta tierra a ver si cometí un delito”, escribió.
Acusaciones de persecución y acoso judicial
El ministro sostuvo que Lombana ha sido recusada dos veces por mostrar un interés personal en incriminarlo y que, a pesar de ello, ha ordenado investigaciones financieras sobre más de 50 de sus familiares, incluidos hijos menores de edad.
“Van más de 200 testigos, siete años de acoso judicial con diferentes procesos, filtrando todos mis procesos a los medios de comunicación”, señaló.
Asimismo, acusó a la magistrada de “torturar y amenazar testigos” para obtener declaraciones en su contra, y pidió a los magistrados de la Corte Suprema “poner atención a la persecución desatada y obsesionada” que, según él, Lombana mantiene en su contra.
Benedetti acudirá a la Corte Interamericana
Ante lo que calificó como una violación de su debido proceso, Benedetti anunció que llevará su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Iré a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque nadie detiene a ese monstruo. Quiero dejar claro que la noticia la doy yo como una denuncia de abuso de poder”, declaró.
Menciona presunto montaje con participación del FBI
El ministro también vinculó su situación a un presunto “montaje judicial” denunciado por el periodista Gonzalo Guillén, que según él involucraría al abogado Diego Cadena y al FBI.
“Ahora parece que la magistrada Lombana le suministra información manipulada por ella al FBI, violando mi debido proceso en clara transgresión a mis derechos para incriminarme en lavado de activos”, afirmó.