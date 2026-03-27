Frisby Colombia respondió con contundencia a Frisby España por caso judicial de marca: ¿Qué sigue?

La cadena de restaurantes Frisby en Colombia, tiempo atrás, advirtió sobre posibles irregularidades relacionadas con el uso de su marca en España. La alerta se originó tras la identificación de establecimientos que operaban bajo el mismo nombre en ese país, lo que motivó a la compañía a iniciar acciones legales con el objetivo de proteger sus derechos comerciales y evitar un uso que consideraba indebido.
Con el paso del tiempo, el caso avanzó en distintas instancias judiciales. En ese contexto, Charles Dupont, portavoz de la empresa que utiliza la marca Frisby en España, aseguró en entrevista con Caracol Radio que una de las decisiones recientes fue favorable a la compañía europea. Según explicó, el fallo se sustentó principalmente en la ausencia de registro de la marca en territorio español, un elemento que resultó determinante dentro del proceso.
De acuerdo con Dupont, este vacío en el registro habría permitido la operación de los establecimientos en España sin que, desde el punto de vista jurídico, se configurara una infracción. En su interpretación, no puede hablarse de vulneración de marca cuando esta no cuenta con protección legal en el país donde se alega el uso indebido, argumento que ha sido central en la defensa de la compañía europea.
Frente a estas declaraciones, Frisby Colombia emitió un comunicado en el que precisó el alcance de la decisión judicial. La empresa señaló que lo ocurrido corresponde a la revocatoria de unas medidas cautelares que habían sido otorgadas previamente por el Juzgado de lo Mercantil No. 2 de Alicante a una de las partes involucradas. En ese sentido, aclaró que esta determinación modifica el curso del proceso, pero no constituye una decisión definitiva sobre el fondo del litigio.
¿Qué sigue ahora tras el lío de marca de Frisby en España?
La compañía también subrayó que el proceso principal continúa en desarrollo y hace parte de un conjunto más amplio de actuaciones, tanto administrativas como judiciales, que aún no han sido resueltas. Por ello, indicó que la revocatoria de las medidas cautelares debe entenderse como una etapa dentro de un procedimiento más complejo, en el que todavía quedan instancias por surtirse.
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Asimismo, Frisby Colombia rechazó las interpretaciones que sugieren el cierre del caso o la pérdida de derechos sobre la marca. En su pronunciamiento, enfatizó que las marcas relacionadas con el proceso permanecen vigentes tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea, lo que implica que, hasta ahora, no se ha producido una afectación jurídica sobre su titularidad ni sobre su uso.
Finalmente, la empresa reiteró su disposición de acatar las decisiones de las autoridades competentes y confirmó que continuará ejerciendo su defensa a través de los mecanismos legales disponibles. Este tipo de procesos recordó, suele desarrollarse en varias instancias, lo que permite a las partes presentar recursos y argumentos antes de que se emita un fallo definitivo que resuelva de manera integral la controversia.