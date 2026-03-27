Oxford Economics advierte sobre el choque petrolero en Colombia: empujaría el déficit al 7 % del PIB

Oxford Economics proyecta un deterioro en las cuentas fiscales debido a la decisión del Gobierno de mitigar el impacto de los precios internacionales del petróleo mediante subsidios.
En un reciente webinar enfocado en las perspectivas económicas para Latinoamérica, la firma analizó cómo las crecientes tensiones geopolíticas en Medio Oriente y la volatilidad en el crudo está reconfigurando el panorama macroeconómico de la región.
Joan Domene, jefe de Oxford Economics para la región, explicó que la firma contempla un escenario donde el recrudecimiento de los ataques en Medio Oriente podría llevar el precio del barril de Brent a niveles cercanos a los US$140 en el corto plazo.
Aunque se considera un choque temporal, este fenómeno generaría un aumento de hasta dos puntos porcentuales en la inflación global durante el segundo trimestre del año.
Sin embargo, a diferencia de Europa o Asia, Latinoamérica muestra una mayor resiliencia gracias a su capacidad de autosuficiencia energética y al comercio intrarregional de hidrocarburos, de acuerdo con el experto, en parte porque la producción energética es mayor que en otras regiones del mundo.
El costo fiscal de contener los precios
Colombia se destaca, junto con México, como uno de los países que ha optado por implementar medidas para contener casi completamente el impacto del alza de los combustibles en los consumidores finales.
Esta estrategia, sin embargo, tiene un costo directo en las finanzas públicas. Según Oxford Economics, el déficit fiscal global de Colombia para este año se ha ajustado al alza, pasando de una estimación previa de 6,6 % a casi un 7 % del PIB.
Este incremento de 0,3 puntos porcentuales en el déficit responde exclusivamente a la carga de los subsidios. La firma señala que la posición fiscal del país ya se encontraba deteriorada y que el espacio de maniobra es limitado, especialmente considerando las presiones políticas de cara a los próximos comicios, lo que incentivaría al Gobierno a mantener a los votantes satisfechos asumiendo este costo fiscal.
En el ámbito monetario, mientras países como Brasil y México han comenzado a recortar sus tasas de interés, el Banco de la República de Colombia mantiene una postura restrictiva.
Oxford Economics anticipa que, tras los aumentos agresivos de principios de año, el emisor colombiano podría aplicar un incremento adicional de 75 puntos base en su próxima reunión para combatir las presiones inflacionarias. A la coyuntura externa se suman factores internos como el aumento del salario mínimo, que continúa presionando los precios al alza.
En cuanto a la actividad económica, las expectativas de crecimiento para toda la región han sufrido recortes ligeros hacia la baja como consecuencia de este entorno de incertidumbre.
Panorama en el resto de la región
El análisis de Oxford Economics revela estrategias divergentes en los países vecinos, pues no todos se pueden permitir suavizar el impacto.
Aunque México también utilizará subsidios fiscales para mitigar el choque, pero al ser un exportador neto de petróleo, el impacto en su balanza fiscal no se prevé tan severo como en 2022.
En cambio, en Brasil no se esperan medidas de subsidio, ya que Petrobras suele trasladar la volatilidad de los precios directamente al consumidor. A pesar de los problemas fiscales persistentes, su banco central ya inició un ciclo de recortes de tasas dado el nivel restrictivo previo.
Por otra parte, el Gobierno chileno anunció que no implementará medidas paliativas para evitar un mayor deterioro fiscal. Esto ha llevado a la firma a elevar su proyección de inflación al 3,7 % y reducir la expectativa de crecimiento al 2,1 % para este año.
En Perú se espera que el país implemente algunas medidas para paliar los efectos del choque energético. Tanto el sol peruano como el peso chileno han mostrado una mayor debilidad frente al dólar al ser percibidos por los mercados como economías más vulnerables a las crisis energéticas.
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