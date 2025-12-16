Beneficio al bolsillo de ciudadanos: Les devolverían valor del pasaje de Transmilenio en estos casos

En el Concejo de Bogotá comenzó a tomar forma una iniciativa que busca replantear la relación entre el sistema de transporte público y sus usuarios, especialmente en escenarios de crisis operativa que afectan la movilidad cotidiana de la ciudad. La propuesta pone sobre la mesa un debate recurrente entre los ciudadanos: la falta de mecanismos efectivos que compensen a los pasajeros cuando el servicio no se presta en las condiciones por las que ya han pagado.
La iniciativa fue presentada por el concejal Óscar Ramírez Vahos, quien planteó la necesidad de que TransMilenio implemente un sistema de devolución automática del valor del pasaje en aquellos casos en los que bloqueos, fallas técnicas, accidentes u otras contingencias impidan que los usuarios completen su recorrido de manera oportuna. Según el cabildante, se trata de una medida orientada a reconocer un derecho básico del ciudadano: no asumir el costo de un servicio que, por razones ajenas a su voluntad, no se presta de forma adecuada.
Ramírez Vahos señaló que en Bogotá se ha vuelto una práctica habitual que miles de personas se vean obligadas a descender de los buses o a evacuar estaciones y portales para continuar sus trayectos a pie, pese a haber cancelado previamente el pasaje. A su juicio, esta situación evidencia una normalización de las fallas del sistema y una transferencia injustificada de las consecuencias económicas al usuario, quien termina asumiendo la carga completa de las interrupciones.
Bloqueos en Transmilenio y eventual subida del pasaje
El concejal respaldó su planteamiento con cifras que reflejan la magnitud del problema destacando que durante 2024, el sistema TransMilenio enfrentó 339 bloqueos, un número que da cuenta de la frecuencia con la que se presentan este tipo de contingencias y del impacto directo que tienen sobre la movilidad diaria de millones de ciudadanos. Para el cabildante, estos datos confirman que no se trata de hechos aislados, sino de una situación estructural que requiere respuestas institucionales claras.
Uno de los principales cuestionamientos de la iniciativa apunta a la ausencia de procedimientos automáticos, ágiles y transparentes para la devolución del dinero en casos de interrupción del servicio. Ramírez Vahos advirtió que, pese a la recurrencia de las fallas, el costo del pasaje sigue recayendo íntegramente sobre el ciudadano, lo que contribuye a una percepción de inequidad y debilita la confianza en un sistema que debería priorizar al usuario, especialmente cuando las afectaciones no son atribuibles a su comportamiento.
La propuesta cobra mayor relevancia en el contexto del debate por un eventual incremento de $250 en la tarifa de TransMilenio y del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). En este escenario, el concejal cuestionó que se intente trasladar al Concejo de Bogotá la responsabilidad política de dicho ajuste, cuando la definición de las tarifas corresponde exclusivamente al alcalde, mediante decisiones administrativas sustentadas en estudios técnicos. En ese sentido, hizo un llamado a la administración distrital y a la empresa TransMilenio para que exista mayor claridad frente a la ciudadanía sobre quién toma estas decisiones y cuáles son los criterios que las respaldan.
Desde su perspectiva, cualquier aumento en el valor del pasaje debería estar acompañado de compromisos verificables en materia de continuidad del servicio, reducción de fallas operativas y fortalecimiento de la atención al usuario. La devolución automática del pasaje, en casos de interrupción comprobada, se plantea, así como una medida de corresponsabilidad que no solo reconoce los derechos del pasajero, sino que también obliga al sistema a asumir los costos derivados de sus propias deficiencias.