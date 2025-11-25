Precio del pasaje de Transmilenio tendrá importante aumento para el 2026: En esto quedará

María Fernanda Ortiz, gerente de Transmilenio, dio a conocer una serie de medidas que se contemplan para el aumento del precio del pasaje de Transmilenio correspondiente al año entrante.
Confirmó la funcionaria que la propuesta hace parte del presupuesto que tiene la Alcaldía para el año entrante. El incremento supone copar algunos costos operacionales clave que se van también a ajustar para el 2026, incluyendo el avance de algunas obras.
El precio del pasaje de Transmilenio está hoy en los $3.200 con algunas tarifas diferenciales para adultos mayores, estudiantes, personas con movilidad reducida, personas de más bajos ingresos, entre otros.
Confirmó Ortiz que, para el año entrante, estos subsidios hacen parte del esquema de precios de la operación de sistema de transporte masivo, por lo que no se estiman modificaciones a los cobros que se hacen o las poblaciones a las que se benefician.
¿En cuánto quedará el precio del pasaje de Transmilenio?
De esta manera, el precio del pasaje de Transmilenio del 2026 subirá un 7,8 % que, según explicó la gerente Ortiz, es un dato que está por debajo del pronóstico estimado para el incremento del salario mínimo, que se espera sea del orden del 11 %.
Indicó la funcionaria que, sin embargo, el incremento estará por encima de la inflación esperada a cierre de año, del orden del 5,3 %, con lo que el valor del pasaje será de $3.450.
Sin embargo, la gerente de Transmilenio no confirmó desde cuándo entraría a operar el nuevo precio del pasaje, pendiente también de lo que pueda pasar con nuevas medidas sobre planes financieros para el incremento de la capacidad operativa del sistema de transporte público.
Finalmente, Ortiz dijo que es ajuste “es importante, pues, tenemos 34.000 colaboradores en todo nuestro sistema con empleos formales que se beneficiarán por incremento”.