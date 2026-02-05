Beneficio de vivienda al que pueden aplicar ciudadanos que tengan estos ingresos: Oferta es amplia

Por medio de una estrategia integral de vivienda social, la Alcaldía de Bogotá, por medio del programa ‘Mi Casa en Bogotá’ permite que varios hogares de la ciudad con ingresos inferiores a 1,6 salarios mínimos mensuales legales vigentes puedan acceder a subsidios y créditos de vivienda formal para conseguir el sueño de tener casa propia.
Dede la Secretaría Distrital de Hábitat, destacan que el alcance del programa ayuda a cerrar brechas de pobreza y genera oportunidades a los ciudadanos para que tengan una mejor calidad de vida.
Lo que más llama la atención, es que dentro del programa se destaca un avance importante en la mejora progresiva de las condiciones físicas de las viviendas que son subsidiadas. Desde el Distrito mencionan que, en los últimos cinco años, el área promedio de las viviendas sociales incluidas en el esquema de Oferta Preferente pasó de 41,8 metros cuadrados en 2021 a 45,7 metros cuadrados en 2025, lo que representa un incremento significativo en términos de habitabilidad y bienestar para las familias beneficiarias.
Además, dentro de las políticas distritales del programa, se ha enfatizado en evitar la construcción de proyectos de vivienda en zonas periféricas que tengan baja cobertura de servicios públicos y se limite a la conectividad.
Por tanto, desde la Alcaldía destacaron que se da prioridad a los desarrollos urbanos integrados que tengan mejor acceso a transporte público, cultura, educación, entre otros espacios para dar mejora a la calidad de vida de los ciudadanos.
¿Qué ciudadanos son los que más se han visto beneficiados con el subsidio?
Cifras oficiales del Distrito destacan que 6 de cada 10 subsidios de vivienda son asignados a familias en condiciones de vulnerabilidad. Además, el 64 % de los subsidios entregados ha beneficiado a hogares con madres cabeza de familia, el 20 % se ha asignado a jóvenes entre los 18 y 28 años y el 10 % de las ayudas se otorga a personas víctimas del conflicto armado, lo cual hace parte de los compromisos de reparación y reconstrucción social.
Este programa ha tenido un impacto importante, teniendo en cuenta que se ha efectuado una inversión acumulada de $1,1 billones consolidándose como un motor de dinamización productivo.
Para aplicar a los beneficios, deberá consultar los requisitos que debe tener en cuenta en el portal de la Secretaría de Hábitat de Bogotá.