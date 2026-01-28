Programas y beneficios que tiene el FNA para que compre vivienda usando sus cesantías

Uno de los destinos más relevantes que pueden dar los trabajadores dependientes a sus cesantías es la adquisición de vivienda propia, una meta que representa estabilidad y proyección patrimonial para miles de familias en Colombia. En este contexto, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) es una de las principales alternativas para canalizar este ahorro, al ofrecer un conjunto de opciones orientadas a facilitar el acceso a casa o apartamento, con las cesantías como eje central del proceso.
De cara a 2026, la entidad ha fortalecido su portafolio de productos y servicios con el propósito de reducir las barreras que tradicionalmente dificultan la compra de vivienda. En ese sentido, trasladar las cesantías al FNA puede traducirse en beneficios concretos, como el acceso a un portafolio habitacional amplio y flexible, diseñado para atender distintas necesidades y perfiles de ingresos.
Entre las apuestas más relevantes se encuentra la posibilidad de financiar hasta el 100 % del valor del inmueble, una medida que busca eliminar uno de los principales obstáculos del mercado inmobiliario: la cuota inicial.
Actualmente, el Fondo ya ofrece esquemas de financiación de hasta el 90 % para viviendas de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP), con la meta de avanzar progresivamente hacia una cobertura total del valor del inmueble. Esta política apunta a ampliar las oportunidades de acceso a vivienda, especialmente para los hogares con menor capacidad de ahorro previo.
¿Qué beneficios obtiene con las cesantías al adquirir vivienda en el FNA?
En materia de costos financieros, el FNA contempla tasas preferenciales que oscilan entre UVR +0 % y UVR +4 %, lo que representa un alivio significativo frente a las condiciones del mercado tradicional. Estas tasas están orientadas, en particular, a facilitar el acceso a vivienda social y a mejorar la sostenibilidad de los créditos en el largo plazo.
El portafolio de la entidad incluye alternativas como la compra de vivienda nueva o usada, la construcción en lote propio, el mejoramiento habitacional, el leasing habitacional y la compra de cartera, lo que permite a los afiliados elegir la opción que mejor se ajuste a su situación personal y laboral. A esto se suma la administración gratuita de las cesantías, la protección del ahorro frente a la pérdida de valor y condiciones de financiación competitivas.