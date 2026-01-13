FNA entregó dato clave para quienes buscan comprar vivienda en 2026: Así pueden acceder a programas

La financiación de vivienda registró un balance favorable para el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), entidad que informó que al cierre de 2025 alcanzó uno de los resultados más significativos de su historia en materia de crédito habitacional en Colombia.
De acuerdo con el reporte oficial, durante el año se aprobaron más de 44.000 créditos destinados a la compra de vivienda, por un monto que superó los $6,4 billones, una cifra que no solo excedió las proyecciones internas, sino que también ratificó el papel del FNA como un actor relevante dentro del sistema de financiación para los hogares del país.
Este desempeño representó un cumplimiento del 133 % de la meta anual fijada por la entidad, un indicador que da cuenta de la demanda existente por soluciones de vivienda y de la capacidad institucional para responder a ella.
Desde el Fondo explicaron que este resultado obedece a una combinación de factores, entre ellos el fortalecimiento de sus productos financieros, la simplificación de trámites y una estrategia enfocada en ampliar el acceso al crédito, especialmente para segmentos tradicionalmente excluidos del sistema financiero.
¿Cómo se puede acceder a los programas de financiación del FNA?
Uno de los elementos centrales que ha impulsado el acceso a la financiación de vivienda es el uso de las cesantías como herramienta para facilitar la obtención de crédito hipotecario.
El FNA destacó que, para miles de trabajadores formales, el traslado de este ahorro a la entidad ha permitido superar uno de los principales obstáculos del mercado como la exigencia de una cuota inicial elevada.
Al administrar directamente las cesantías y otorgar los créditos sin intermediarios, el Fondo logra reducir costos, agilizar los procesos y ofrecer condiciones más favorables para los afiliados.
Recomendado: Se acaba cuota inicial: FNA lanzó alternativa para comprar vivienda de manera sencilla
En este contexto, la presidenta del FNA, Laura Roa Zeidán, señaló que las operaciones aprobadas durante 2025 hicieron posible que más de 44.000 familias avanzaran en su propósito de adquirir vivienda propia. Según indicó, estos resultados confirman la solidez del modelo institucional que la entidad ha desarrollado a lo largo de décadas y su capacidad para adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado y de los trabajadores colombianos.
La entidad también subrayó que el entorno actual representa una oportunidad para que más personas consideren el traslado de sus cesantías al FNA.
Precisamente, uno de los avances más relevantes de 2025 fue la ampliación del acceso al crédito para trabajadores independientes e informales, un segmento que históricamente ha enfrentado mayores dificultades para acceder a financiación hipotecaria.
A través del esquema de ahorro voluntario, estas personas pueden vincularse al FNA mediante un monto mínimo cercano a los $2,1 millones, equivalente a un ahorro mensual aproximado de $176.000. Este mecanismo les permite construir un historial de ahorro y acceder posteriormente a los programas de vivienda de la entidad.