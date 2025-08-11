Noticias sobre Criptomonedas Noticias económicas importantes

Bitcoin toca los US$120.000 y se acerca a su precio máximo

La consolidación de la criptomoneda a principios de julio coincidió con la firma del proyecto de ley Big Beautiful Bill

Por: -
Bitcoin
Precio del bitcoin se acerca a su máximo. Foto: tomada de Freepik

Compártelo en:

El bitcoin está a punto de alcanzar nuevamente su máximo histórico después de un repunte anoche en el que también hubo un impulso del valor del Ether a niveles que no se veían desde 2021.

El precio de bitcoin se elevó 1,46 % -cerca de las 10:00 a.m.- a US$120.077.

bitcoin
Precio del bitcoin este 11 de agosto. Imagen: Valora Analitik.

El Ether, por su parte, si bien descendía 1,6 % a US$4.181, el domingo tuvo su nivel más alto desde diciembre de 2021.

Las empresas también empezaron la semana con un comportamiento destacado, las acciones de Coinbase ganaron más de 5 %; Circle avanzó 3 % y Galaxy Digital subió 8 %.

De acuerdo con un informe de CNBC “dado el buen desempeño de las criptomonedas y las acciones en el segundo trimestre, muchos inversores esperaban un enfriamiento saludable y estratégico en agosto, que históricamente ha demostrado ser un mes comercial débil para las operaciones, incluso en el mercado de criptomonedas”.

“El auge de las criptomonedas se ha visto impulsado en gran medida por las compras durante el horario comercial asiático, impulsadas por la rápida expansión de la deuda estadounidense”, dijo el medio.

Recomendado: Bitcoin alcanza los US$123.000 en medio de expectativas regulatorias en Estados Unidos

Fuentes concuerdan con que la consolidación de bitcoin a principios de julio coincidió con la firma del proyecto de ley Big Beautiful Bill por parte del presidente Donald Trump, que incluía un aumento de US$5.000 en el límite de la deuda.

Bitcoin se encuentra a solo 3 % de su máximo histórico del 14 de julio. Ether aún se encuentra un 14 % por debajo de su récord de noviembre de 2021.

El comportamiento de Ether

CNBC informó también que las acciones vinculadas al precio del ether se recuperaron, ya que las entradas a la nueva generación de compañías de tesorería que surgió recientemente, impulsó el precio de la segunda criptomoneda más grande por encima de los US$4.000, “un nivel históricamente desafiante para los inversores a nivel psicológico y técnico”.

Las acciones de Bitmine Immersion Technologies subieron 25 %, después de cerrar casi la misma cantidad el viernes, mientras que SharpLink Gaming Ganó 11 %.

La semana pasada, los ETF de ether registraron mayores entradas (US$326,83 millones) que los de bitcoin (US$246,75 millones), según SoSoValue.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: criptomonedas, Donald Trump
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar