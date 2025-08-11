Bitcoin toca los US$120.000 y se acerca a su precio máximo

El bitcoin está a punto de alcanzar nuevamente su máximo histórico después de un repunte anoche en el que también hubo un impulso del valor del Ether a niveles que no se veían desde 2021.
El precio de bitcoin se elevó 1,46 % -cerca de las 10:00 a.m.- a US$120.077.
El Ether, por su parte, si bien descendía 1,6 % a US$4.181, el domingo tuvo su nivel más alto desde diciembre de 2021.
Las empresas también empezaron la semana con un comportamiento destacado, las acciones de Coinbase ganaron más de 5 %; Circle avanzó 3 % y Galaxy Digital subió 8 %.
De acuerdo con un informe de CNBC “dado el buen desempeño de las criptomonedas y las acciones en el segundo trimestre, muchos inversores esperaban un enfriamiento saludable y estratégico en agosto, que históricamente ha demostrado ser un mes comercial débil para las operaciones, incluso en el mercado de criptomonedas”.
“El auge de las criptomonedas se ha visto impulsado en gran medida por las compras durante el horario comercial asiático, impulsadas por la rápida expansión de la deuda estadounidense”, dijo el medio.
Fuentes concuerdan con que la consolidación de bitcoin a principios de julio coincidió con la firma del proyecto de ley Big Beautiful Bill por parte del presidente Donald Trump, que incluía un aumento de US$5.000 en el límite de la deuda.
Bitcoin se encuentra a solo 3 % de su máximo histórico del 14 de julio. Ether aún se encuentra un 14 % por debajo de su récord de noviembre de 2021.
El comportamiento de Ether
CNBC informó también que las acciones vinculadas al precio del ether se recuperaron, ya que las entradas a la nueva generación de compañías de tesorería que surgió recientemente, impulsó el precio de la segunda criptomoneda más grande por encima de los US$4.000, “un nivel históricamente desafiante para los inversores a nivel psicológico y técnico”.
Las acciones de Bitmine Immersion Technologies subieron 25 %, después de cerrar casi la misma cantidad el viernes, mientras que SharpLink Gaming Ganó 11 %.
La semana pasada, los ETF de ether registraron mayores entradas (US$326,83 millones) que los de bitcoin (US$246,75 millones), según SoSoValue.