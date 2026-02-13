BlackSip y STP Networks se fusionan para crear la agencia digital independiente más grande de Colombia

En un movimiento que reconfigura el panorama de las agencias digitales en Colombia, BlackSip y STP Networks anunciaron la culminación de un proceso de integración que venían desarrollando durante los últimos 18 meses.
El resultado es una fusión 50-50 que da vida a lo que sus directivos califican como «probablemente la agencia independiente digital más grande de Colombia en este momento».
La nueva compañía, que operará bajo la marca BlackSip, consolida operaciones conjuntas valoradas en US$13 millones en ventas durante 2025, con una proyección de crecimiento para alcanzar los US$17 millones. A tres o cinco años vista, la meta es llegar a los US$35 millones.
Negocios complementarios
Una de las fortalezas de esta unión reside en la naturaleza complementaria de ambas empresas. Mientras BlackSip, fundada hace 12 años por Jorge Quiroga (ex-Google), construyó su reputación en comercio electrónico, tecnología y datos —con cerca de 180 tiendas electrónicas desarrolladas, incluyendo marcas como Levi’s, Adidas y The North Face—, STP Networks aportó su fortaleza en medios digitales y brandformance a través de YouTube, Meta, TikTok e influencer marketing.
«La integración de ambas compañías permite ofrecer a las marcas un ecosistema unificado con estrategia, medios, tecnología y plataformas de e-commerce como VTEX, Shopify y desarrollos a la medida», explicó Andrés Escobar, CEO de la nueva BlackSip, en entrevista con Valora Analitik.
Tres líneas de negocio con clientes de alto nivel
La estructura resultante se organiza en tres frentes principales. En brandformance gestionan la presencia digital completa de marcas como Pañales Winnie. En digital commerce operan tiendas electrónicas para Librería Nacional y La Rebaja. Y en lead generation trabajan con Constructora Bolívar en venta internacional de vivienda y con Hero Moto, donde generan cerca de 2.000 leads diarios gestionados vía WhatsApp.
«Somos partner premier de Google y tenemos acceso a toda su suite tecnológica, incluyendo Google Marketing Platform y compra programática. Esto nos permite integrar campañas en múltiples plataformas bajo una sola estrategia», agregó Escobar.
Una fusión pensada para crecer, no para recortar
A diferencia de lo que suele ocurrir en este tipo de operaciones, la unión no implicará ajustes de personal. Por el contrario, la compañía tiene actualmente 25 posiciones abiertas y planea fortalecer sus operaciones en Ecuador y Perú antes de dar el salto a México.
La estructura directiva quedó conformada por Andrés Escobar como CEO, Natalia Peláez al frente de revenue y clientes, y Juan David Díaz liderando operaciones. La Junta Directiva es presidida por Jorge Quiroga.
Con oficinas en Bogotá, Cali y próximamente en Medellín, la nueva BlackSip se posiciona en el top tres de agencias independientes digitales en Colombia y aspira a ser el jugador número uno en su categoría especializada en growth digital y e-commerce, bajo su filosofía: Driving Growth the Geek Way.
—