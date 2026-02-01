Bogotá ajustará subsidios de vivienda VIS y refuerza su apuesta por renovación urbana ante cambios del Gobierno

La secretaria distrital del Hábitat, Vanesa Velasco, habló con Valora Analitik sobre los ajustes que evalúa la Alcaldía de Bogotá frente a las nuevas reglas que el Gobierno Nacional busca imponer en la vivienda de interés social (VIS).
Asimismo, se abordaron los efectos del aumento del salario mínimo sobre la asequibilidad de vivienda, la estrategia de revitalización urbana asociada a grandes obras como el metro y el cable de San Cristóbal, y los planes de habilitación de suelo y renovación industrial para 2026.
¿Bogotá recalibrará subsidios ante cambios en las reglas de la VIS?
Sí. Ante el borrador de decreto del Gobierno Nacional sobre los topes de la VIS y la eliminación de la indexación al salario mínimo, desde Bogotá reconocemos el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Vivienda por proteger a los compradores de vivienda social.
Participamos en mesas técnicas con el Ministerio de Vivienda, Camacol y otros actores, donde hemos insistido en cuatro puntos: reconocer los mayores costos de producir VIS en grandes ciudades, definir precios en pesos con fórmulas técnicas de indexación, fortalecer la seguridad jurídica de los proyectos en curso y excluir la VIS de renovación urbana del tope general, dado que representa cerca del 50 % de la oferta proyectada en Bogotá.
¿Qué estrategias se implementarán sostener la asequibilidad y la oferta de vivienda?
El aumento del salario mínimo y el borrador de decreto sobre los nuevos topes VIS generan presión directa sobre la asequibilidad y el cierre financiero de los hogares. Con estas condiciones, una VIS puede acercarse a los $236 millones, lo que eleva de manera significativa las exigencias de ingreso y ahorro para las familias.
Frente a este escenario, el Distrito implementará estrategias para mantener la oferta y mejorar la asequibilidad. En primer lugar, seguiremos fortaleciendo la vivienda VIS en zonas de renovación urbana, donde se concentra cerca del 50 % de la oferta proyectada y se garantiza un mejor acceso a transporte, servicios y empleo.
También priorizaremos los polígonos de revitalización, donde hoy se ubica el 12,7 % de los subsidios, asegurando que la vivienda venga acompañada de integración urbana. Mantendremos además el enfoque diferencial de nuestra política: el 64 % de los subsidios se entregan a mujeres, el 28% a jóvenes y más del 10 % a víctimas del conflicto armado.
Todo esto con una meta clara: entregar 60.000 subsidios de vivienda durante el cuatrienio y seguir facilitando el acceso a vivienda digna y sostenible para los hogares que más lo necesitan.
¿En qué van los proyectos de urbanización del metro y cable aéreo?
En San Cristóbal, el cable aéreo se articula con mejoramiento de vías y andenes, modernización de redes de servicios públicos, recuperación de más de 22.000 m² de espacio público y nuevos equipamientos sociales como los nodos de La Gloria y Altamira, desarrollados con RenoBo, además del parque Guacamayas que será entregado en el último trimestre del año.
En el entorno de la primera línea del metro implementamos la estrategia Revitaliza tu Barrio, con intervenciones en cinco polígonos estratégicos —Barrios Unidos, Chapinero, Los Mártires, Puente Aranda y Kennedy— que combinan espacio público, movilidad, seguridad y vivienda.
Adicionalmente, avanzamos en los Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (Prums), que integran transporte masivo, gestión del suelo y vivienda VIS/VIP, promoviendo una ciudad más compacta, sostenible y con mayor articulación público-privada. El primero de estos proyectos ya se encuentra andando por parte de Transmilenio como operador urbano y se trata de Metrópolis, donde además de renovación urbana, la Secretaría del Hábitat está impulsando el desarrollo de al menos 236 unidades de vivienda social.
¿Cuál es la apuesta para habilitar suelo en este 2026?
En materia de suelo, el Distrito cuenta con tres instrumentos principales: el Fondo Compensatorio de Vivienda Social, la declaratoria de desarrollo y construcción prioritarios y la transferencia de derechos de construcción y desarrollo.
Con estas herramientas, para 2026 se proyecta habilitar 34,26 hectáreas de suelo mediante licencias de urbanismo y planes parciales en proyectos como El Rosario, Rafael Uribe 70, Ladrillera Alemana y Bosques de San José, con el objetivo de asegurar suelo bien localizado para VIS y VIP.
¿En qué van los trámites del Multicampus de Suba y renovación de la zona industrial?
Los predios del multicampus ya están delimitados dentro de la Actuación Estratégica Ciudadela Educativa y del Cuidado. En las mesas Nación-Distrito se acordó que estos terrenos, hoy propiedad del IDU, serán entregados a la Universidad Pedagógica mediante un comodato.
Para que esto se concrete, el Gobierno Nacional debe cumplir dos hitos: aprobar las vigencias futuras que aseguren el financiamiento del proyecto y firmar el contrato con la entidad ejecutora, la Agencia Nacional Virgilio Barco.
Desde el Distrito ya cumplimos los trámites requeridos y estamos atentos a que se cumplan estos compromisos para avanzar en la materialización del multicampus.
Finalmente, en la Zona Industrial de Bogotá (ZIBo), para 2026 se espera activar nuevos proyectos inmobiliarios con la estructuración del primer TIF (Titularización de Impuestos Futuros) y la primera subasta de certificados de derechos de construcción y desarrollo. A esto se suman los avances en planes parciales como M30, Triángulo de Bavaria, Avenida Colón, Ferrocarril Calle 13 y Corferias, que marcarán el inicio de una nueva etapa de renovación urbana en este suelo estratégico.