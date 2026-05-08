Dólar en Colombia sube a $3.736; hay tensión en el Estrecho de Ormuz y nerviosismo antes del dato de inflación

El dólar estadounidense en Colombia finalizó la semana con una leve tendencia al alza, cerrando en $3.736, lo que representa un incremento de $2 frente al último dato de ayer.
A pesar de que la jornada inició con una apertura a la baja en $3.727 y el índice DXY retrocedió a 97,89 puntos (-0,19 %), la divisa local volvió a desligarse de sus pares regionales.
El peso colombiano enfrentó presiones internas por las compras del Ministerio de Hacienda y el regreso del temor geopolítico, llevando la tasa de cambio a un máximo de $3.774 durante el día.
Además, los analistas de Acciones & Valores anticiparon que, si el dato de inflación del DANE que sale en pocas horas resulta superior al 5,65 %, es muy probable que el lunes se vea una apertura por encima de los $3.780, ante el temor de una política monetaria aún más restrictiva. Por el contrario, si el IPP de abril (que bajó -0,38 %) logra transmitir algo de alivio a los precios finales al consumidor, el dólar podría intentar buscar nuevamente los $3.710.
Escaramuzas en Ormuz reactivan la «prima de riesgo»
El optimismo por la paz entre EE. UU. e Irán sufrió un revés hoy, impulsando nuevamente los precios del crudo.
El Comando Central de EE. UU. confirmó haber interceptado ataques iraníes en el Estrecho de Ormuz para proteger destructores de misiles. La AIE advierte que la inestabilidad ya afecta cerca de 14 millones de barriles por día del suministro global.
El barril Brent subió a US$101,42 (+1,36 %) y el WTI a US$95,40 (+0,62 %). Aunque el petróleo al alza suele ayudar al peso, el mercado castigó la incertidumbre global, refugiándose en el dólar ante el riesgo de que el conflicto escale y afecte las cadenas logísticas.
El mercado contiene el aliento por la inflación de abril
Toda la atención está puesta en el DANE, que revelará el dato de inflación a las 6:00 p. m. de hoy.
El consenso del mercado espera una variación anual en torno al 5,6 %. De confirmarse, el país vería su segundo mes consecutivo de repuntes, alejándose del rango meta del BanRep (2 % – 4 %).
El alza estaría explicada por un incremento en los alimentos (+1,24 % mensual estimado) y el impacto del aumento de $400 en la gasolina y $200 en el ACPM aplicados en abril, según Acciones & Valores.
Analistas sugieren que, si el dato supera el 5,6 %, la Junta del Banco de la República se verá obligada a subir las tasas al 11,75 % en junio, abandonando la postura de cautela que mantuvo la semana pasada.
Finalmente, la deuda pública (TES) cerró mercados con una desvalorización del 0,64 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 13,951 % desde los 14,010 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 14,450 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 14,370 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 13,266 %; la jornada anterior en 13,200 %.
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