Gobierno destaca reducción de la deuda pública externa y le llueven críticas

En un reciente pronunciamiento en su cuenta de LinkedIn, Javier Cuéllar, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, destacó que el país está viendo un descenso sin precedentes en la participación de la deuda externa dentro del saldo total del endeudamiento colombiano.
Sin embargo, la publicación no estuvo exenta de controversia, recibiendo duras críticas de perfiles que acusaron la información de contener «falacias» y ser «engañosa», basándose en el aumento del saldo bruto total en dólares.
Cuéllar defendió la gestión del Gobierno asegurando que las operaciones de manejo de deuda han permitido «reducir el riesgo cambiario, al disminuir significativamente la participación de la deuda externa dentro del saldo total de la deuda, hasta su nivel más bajo de la historia».
Según el funcionario, esta estrategia otorga un respiro financiero, ya que «permitirá al próximo gobierno utilizar el endeudamiento externo como una alternativa eficiente para continuar disminuyendo el costo promedio ponderado del servicio de la deuda».
Además, resaltó que el país ha actuado como un «comprador neto» de sus propios compromisos externos.
Sin embargo, los analistas cuestionaron su posición. “No le están cumpliendo al país, se pretende aislar la gestión de la deuda externa como si la deuda local no se tuviera que pagar. La deuda total se ha incrementado y el riesgo de impago ha crecido”, escribió Diego Fernando Escobar, ejecutivo principal del CAF.
La realidad de las cifras
Los datos más recientes, a marzo de 2026, que el saldo de la deuda pública bruta se ubicó en $1.215,4 billones, lo que equivale al 60,8 % del PIB proyectado para este año.
Un aspecto clave que se destaca en los informes es el cambio de tendencia consolidado desde 2022. La deuda interna ha tomado el protagonismo y sigue en ascenso. Actualmente equivale al 71,2 % del total, alcanzando los $865,8 billones (43,3 % del PIB), esto es 21,3 % más que el año anterior.
Por el contrario, la deuda externa ha mostrado una reducción relativa, situándose por debajo del 20 % del total ($349,5 billones o 17,5 % del PIB), niveles que no se registraban desde noviembre del año pasado.
De acuerdo con los comentarios a la publicación, el porcentaje total de deuda externa se ve más bajo porque el total de la interna creció mucho más. “Deberían revisar (la evolución de la deuda interna y externa) antes de insinuar que se está cumpliendo al país”, dijo el asesor en inversión Marco Antonio Quijano.
Investigadores como Diego Montañez-Herrera han matizado este «logro» señalando que, si se mide en dólares, la deuda bruta ha dado un «salto histórico» de US$148.253 millones desde agosto de 2022, superando los US$330.000 millones en total.
Sin embargo, el Gobierno han insistido en el que las estadísticas más exactas son las de la deuda neta, que es inferior en unos $100 billones, argumentado que la deuda bruta incluye la contribución de los activos que podrían venderse o liquidarse para reducir el endeudamiento.
Alertas de organismos técnicos
Organismos internacionales y técnicos han expresado una profunda preocupación por la salud de las finanzas colombianas.
La Cepal advirtió esta semana en el informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2026 que Colombia fue el país de América Latina con peor deterioro fiscal en 2025, registrando una caída de 1,2 puntos porcentuales en su balance primario.
La entidad alertó sobre la «marcada rigidez del gasto público» y el aumento del endeudamiento bruto del gobierno central, que llegó al 64,4 % del PIB al cierre de 2025.
Por su parte, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) fue tajante al afirmar que la «deuda pública de Colombia entraría en una senda insostenible si no se corrige el déficit fiscal».
Según el Comité, es poco probable que se cumplan las metas fiscales bajo las condiciones actuales sin reformas que aumenten ingresos o recorten gastos de forma permanente.
Sus proyecciones anticipan que, de no haber ajustes, la deuda neta seguiría creciendo hasta alcanzar el 61,9 % del PIB en 2028, acercándose peligrosamente al límite de la Regla Fiscal del 71 %.
Frente a este escenario, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, calificó las advertencias de algunos analistas como «fantasías de los medios de comunicación».
El funcionario le dijo el miércoles pasado al Congreso de la República que la próxima semana se revelará que la deuda neta se redujo hasta el 56 % del PIB y que la deuda bruta y neta quedarán prácticamente iguales tras exitosas operaciones de manejo.
El ministro insistió en que el costo de la deuda no es tan alto como se percibe, afirmando que «los intereses futuros de la deuda externa han caído más del 37 % desde su punto más alto en 2025» y que el riesgo país se ha reducido significativamente.
Sin embargo, esta visión contrasta con la del Banco de la República, cuyo gerente, Leonardo Villar, recordó que los intereses de la deuda pública han subido de un promedio del 9 % en 2024 a un 13,5 % en la actualidad.
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