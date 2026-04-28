Deuda bruta de Colombia tuvo leve reducción en marzo: volvió a niveles de 60 % del PIB

A marzo de 2026, el saldo de la deuda pública en Colombia se ubicó en $1.215,4 billones brutos, lo que equivale al 60,8 % del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para este año, según información del Ministerio de Hacienda.
El indicador mostró una moderación respecto al mes anterior, tanto expresado en pesos como en relación con el valor agregado de la economía; sin embargo, frente al mismo corte en 2025 se evidencia un aumento del 15,3 %.
En enero de este año, el indicador superó los $1.200 billones por primera vez desde el inicio de la serie en 2001, confirmando la tendencia alcista que se mantiene desde mediados de 2023. Luego, en febrero, la cifra tocó un máximo histórico de $1.238 billones.
De hecho, desde julio de 2024, la deuda pública del Gobierno ha mostrado variaciones interanuales al alza de doble dígito todos los meses, con un máximo de 21,2 % en septiembre de 2025 ($1.175,2 billones).
El investigador de la Universidad Eafit, Diego Montañez-Herrera, señaló que la deuda pública ha mostrado un salto histórico pues ya supera los US$330.000 millones. “Subió US$79.795 millones en un año, el mayor aumento para toda la serie”, dijo.
El director de Crédito Público, Javier Cuéllar, e incluso el ministro de Hacienda, Germán Ávila, han insistido en el que el indicador que debe revisarse es el de la deuda neta, que es inferior en unos $100 billones, argumentado que la deuda bruta incluye la contribución de los activos que podrían venderse o liquidarse para reducir el endeudamiento.
Los datos más recientes muestran que la deuda interna, que se compone de TES de corto y largo plazo y otros bonos, y equivale al 71,2 % del total, sigue en aumento, pues ya va en $865,8 billones (43,3 % del PIB), esto es un 21,3 % más que el año anterior y $435.000 millones más que en febrero.
Por su parte, la deuda externa (menos del 20 % del total) se redujo hasta $349,5 billones (17,5 % del PIB) en el tercer mes del año, un nivel que no se veía desde noviembre del año pasado. Para este caso la cifra es 2,7 % más alta que la de 2025, aunque se mantiene $23,2 billones por debajo de la del mes anterior.
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