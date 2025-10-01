Noticias económicas importantes Noticias de infraestructura Noticias empresariales

Bogotá estrena el esquema de Obras por Impuestos con proyecto de energía solar comunitaria

Distrito inaugura mecanismo de Obras por Impuestos con un proyecto de transición energética.

Por: -
Ana María Cadena, secretaria de Hacienda de Bogotá.
Ana María Cadena, secretaria de Hacienda de Bogotá. Foto: @CadenaAnaMa

Compártelo en:

Bogotá puso en marcha el mecanismo de Obras por Impuestos, una herramienta que permitirá a los contribuyentes, personas naturales o jurídicas, destinar parte de sus obligaciones tributarias al financiamiento directo de proyectos de inversión pública en la ciudad.

El primer proyecto seleccionado corresponde a la implementación de sistemas solares fotovoltaicos en los Centros de Felicidad (CEFE) del Tunal y San Cristóbal, con una inversión de $15.857 millones.

Estas dos plantas, con capacidad cercana a 1 MW, harán parte del programa de comunidades energéticas urbanas y rurales, y sus excedentes se inyectarán a la red eléctrica.

De acuerdo con el diseño técnico, el 90 % de la energía sobrante beneficiará a cerca de 2.000 hogares de estratos bajos registrados en Sisbén A y B, mientras que el 10 % restante generará ahorros operativos para los CEFE, que podrán reinvertirse en el mantenimiento de la infraestructura.

Paneles solares
Paneles solares. Foto UnSplash

La secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, destacó: “Hoy abrimos la primera convocatoria con un proyecto clave para la comunidad: las comunidades energéticas. Es motivo de orgullo ver avanzar este proceso y que Bogotá sea la primera entidad territorial en Colombia en implementar el mecanismo”.

En la ciudad, más de 320.000 familias de estratos 1 y 2 destinan más del 10 % de sus ingresos al pago de energía, mientras que solo el 0,5 % accede a tecnologías de fuentes renovables. Aunque Bogotá tiene un potencial de 1.200 MW en energía solar, apenas ha desarrollado 23 MW, concentrados en sectores de mayores ingresos. Con este proyecto, se busca cerrar esa brecha, reducir las facturas de energía, disminuir emisiones de CO y posicionar a los CEFE como referentes en transición energética.

La apuesta de la administración distrital es que esta primera experiencia bajo el esquema de Obras por Impuestos marque el camino hacia un modelo más robusto.

Los detalles aquí.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Bogotá, Colombia, Noticias Valora Analitik
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar