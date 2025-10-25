Bogotá lanza nuevas becas internacionales para estudiar en Europa y Asia: ¿cómo aplicar?

El Boletín de Oferta Internacional de la Consejería de Relaciones Internacionales de Bogotá de la Secretaría General, anuncian el lanzamiento de cinco becas para estudiar en Europa y Asia con el fin de impulsar la educación en la ciudad.
“Esta semana, ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ presenta nuevas oportunidades para quienes buscan avanzar en su desarrollo profesional y académico con proyección internacional. Accede a becas de posgrado, apoyos a la investigación y programas de formación en instituciones de alto nivel de Europa y Asia, que permiten fortalecer las capacidades de bogotanas y bogotanos, y conectar su talento con el mundo”, expresa la Alcaldía de Bogotá.
Así las cosas, estas son las ofertas destacadas del Boletín de Oferta Internacional para aplicar a las becas:
Beca Maastricht University NL–High Potential en los Países Bajos
Ofrece 21 becas completas valoradas en 34.000 euros para programas de maestría en inglés. Cubre matrícula, visa, seguro médico y una asignación mensual de 1.225 euros. Dirigida a estudiantes fuera de la Unión Europea menores de 35 años con excelencia académica y compromiso personal.
- Fecha de cierre: 1 de febrero de 2026. Conozca toda la información de esta convocatoria ingresando aquí.
Beca France Excellence Eiffel en Francia
El programa insignia del Gobierno francés para estudios de maestría y doctorado. Ofrece asignaciones mensuales de 1.181euros para maestría y de 1.700 euros para doctorado, seguro médico, pasajes aéreos y apoyo para la vida en Francia. Las universidades presentan las candidaturas.
- Fecha de cierre: enero de 2026 según las fechas de cada institución. Acceda a los detalles de esta beca, haciendo clic aquí.
Beca Émile Boutmy – Sciences Po en Francia
Dirigida a estudiantes internacionales fuera de la Unión Europea con alto rendimiento académico interesados en cursar pregrado o maestría en una de las universidades más reconocidas de Europa en ciencias sociales y políticas. Cubre exenciones parciales o totales de matrícula según el nivel de estudio.
- Fecha de cierre: Maestría: 1 de diciembre de 2025. Pregrado: 4 de marzo de 2026. Ingrese haciendo clic aquí para toda la información.
Beca posdoctoral CoCirculation3 – Unión Europea y Tubitak en Turquía
Parte del programa Marie Skłodowska-Curie COFUND, esta beca ofrece hasta 3.980 euros mensuales y apoyo adicional para movilidad e investigación durante 24 meses. Dirigida a investigadores posdoctorales que deseen trabajar en universidades o centros de investigación en Turquía.
- Fecha de cierre: 1 de diciembre de 2025. Conozca toda la información de esta oportunidad accediendo aquí.
Beca Global Master’s Scholarship – Karolinska Institutet en Suecia
Dirigida a futuros líderes en medicina y ciencias de la salud, esta beca cubre el 100% del valor de la matrícula para programas de maestría impartidos en inglés por el Karolinska Institutet.
- Fecha de cierre: enero de 2026. Ingrese haciendo clic aquí para conocer los detalles.
“Estas son solo algunas de las oportunidades disponibles para fortalecer las trayectorias académicas y profesionales de los bogotanos. Si quieres conocer más becas, residencias, cursos y fondos disponibles en diferentes áreas, te invitamos a consultar el Boletín de Oferta Internacional completo”, concluye el comunicado.