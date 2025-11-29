Bogotá recibe el Asics Tour, el circuito que moverá el tenis amateur en Colombia

El circuito amateur Asics Tour arrancará en Bogotá los días 6, 7 y 8 de diciembre en las canchas de polvo de ladrillo del Carmel Club. La inscripción cuesta US$150.000 pesos por jugador e incluye kit de bienvenida, hidratación, pelotas y participación en sorteos.
Asics llega a esta apuesta tras un año histórico: la marca cerró 2024 con ventas globales cercanas a los 4.235 millones de euros y utilidades netas que rondaron los 399 millones de euros, según reportes financieros de la compañía.
Estas cifras muestran que la marca japonesa cuenta con músculo suficiente para expandir su estrategia deportiva en países como Colombia.
En el contexto nacional, Asics ha venido ampliando su presencia desde 2022 con puntos de venta propios y una estrategia orientada a deportes de alto rendimiento. La creación de un circuito amateur confirma que la marca identifica una oportunidad de mercado entre los miles de jugadores que practican tenis de forma recreativa o competitiva.
El Asics Tour abre la competencia para las categorías segunda, tercera, cuarta, quinta mixtas y quinta femenina, lo que permite integrar jugadores de distintos niveles a un entorno regulado y con logística profesional. Es un modelo que combina experiencia deportiva, consumo, patrocinio y comunidad.
Impacto económico y proyección del Asics Tour en Colombia
Aunque el valor de inscripción es accesible, su impacto económico puede ser amplio. Si un torneo reúne 200 jugadores, los ingresos solo por inscripciones pueden llegar a $30 millones, sin contar patrocinios, activaciones, ventas de hidratación, servicios y consumo alrededor del evento.
Los clubes que alberguen el circuito también movilizarán ingresos por alquiler de canchas, cafeterías y servicios asociados.
Asics, por su parte, ha basado su expansión mundial en categorías de alto rendimiento, especialmente running, tenis y calzado deportivo. Sus líneas de performance crecieron con fuerza durante 2024, lo que refuerza la apuesta por desarrollar comunidades deportivas locales mediante eventos propios.
Para Colombia, un circuito como el Asics Tour puede generar un ecosistema económico que beneficie a tiendas deportivas, proveedores de indumentaria, marcas de hidratación, clubes, entrenadores y nuevas empresas vinculadas al deporte.
Además, si el formato se replica en otras ciudades, como Barranquilla, Cali y Medellín, proyectadas para 2026, podría aumentar el turismo deportivo local, con viajes, hospedajes y consumo por parte de jugadores y familiares.
El principal reto será la capacidad de convocatoria. Bogotá será la primera prueba. Si logra una participación significativa, la marca tendrá evidencia para escalar el proyecto al resto del país en 2026.
La calidad de la organización y el respaldo de aliados será clave: Match Tenis, medio especializado en tenis con más de 10 años de trayectoria, e Iflex, organizadores de la Copa Colsanitas, aportan experiencia y estructura.
Además, los embajadores del circuito, el tenista profesional Nicolás Mejía y las juveniles Emanuela Lares y Antonella Esquivel, buscan conectar el proyecto con jugadores jóvenes y con el alto rendimiento colombiano.