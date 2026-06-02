Mientras define su futuro, Falcao recibe una oportunidad de lujo para el Mundial 2026

Radamel Falcao García tendrá un nuevo rol durante el Mundial 2026. ESPN y Disney+ Plan Premium confirmaron la incorporación del máximo goleador histórico de la Selección Colombia a su equipo de transmisiones para los partidos del combinado nacional, una decisión que convierte al delantero en una de las principales novedades de la cobertura del torneo.
La llegada de Falcao se produce mientras su continuidad como jugador profesional sigue sin definirse. El atacante cerró el primer semestre de 2026 con Millonarios y su contrato finaliza el próximo 30 de junio. Aunque no fue convocado por Colombia para disputar el Mundial, tendrá presencia en la cita orbital desde los medios de comunicación.
El exdelantero de clubes como River Plate, Porto, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United, Chelsea y Galatasaray participará en las transmisiones de los encuentros de la Selección junto al narrador Fernando Palomo y al analista, y también exjugador, Carlos Valdés. Su experiencia de más de dos décadas en el fútbol profesional y su trayectoria con la camiseta nacional serán parte de la apuesta de la cadena deportiva para el torneo.
Falcao registra 36 goles con la Selección Colombia y es el máximo anotador en la historia del equipo nacional. Además, disputó 105 partidos con la Tricolor y fue una de las figuras del proceso que logró la clasificación al Mundial Brasil 2014, la primera participación colombiana en una Copa del Mundo después de 16 años.
Falcao fortalece la apuesta de ESPN para el Mundial 2026
La cadena deportiva busca reforzar su oferta de contenidos para una Copa del Mundo que tendrá un formato sin precedentes. El Mundial 2026 contará con 48 selecciones y un total de 104 partidos, convirtiéndose en la edición más grande en la historia del torneo organizado por la FIFA.
Para la audiencia de habla hispana en Sudamérica, ESPN y Disney+ Plan Premium transmitirán 30 encuentros con un equipo conformado por periodistas, relatores y exfutbolistas de reconocimiento internacional. Entre los nombres anunciados aparecen Mariano Closs, Diego Latorre, Sebastián Vignolo, Gustavo López, Miguel Simón, Marcelo Espina, Sergio Agüero, Carlos Tévez, Marcelo Gallardo y Óscar Ruggeri.
En el caso colombiano, la llegada de Falcao fortalece una nómina que ya cuenta con exjugadores de la Selección como Óscar Córdoba, Faustino Asprilla, Víctor Aristizábal y Fabián Vargas, quienes participan en distintos espacios de análisis y opinión dentro de la programación del canal.
El futuro de Falcao y la competencia por la audiencia del Mundial
El debut de Falcao como comentarista coincide con un momento de incertidumbre sobre su futuro deportivo. La renovación con Millonarios todavía no está definida y las conversaciones entre las partes continúan mientras se acerca el vencimiento de su vínculo contractual.
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Su incorporación a ESPN también ocurre en medio de una fuerte competencia entre los medios que tendrán cobertura del Mundial 2026. En Colombia, compañías como Caracol Televisión, Canal RCN, Directv Sports, Win Sports y ESPN preparan equipos especiales para seguir la participación de la Selección Colombia y los principales encuentros del campeonato.
Durante las transmisiones, Falcao analizará el desempeño de figuras como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Luis Díaz, referentes del actual proceso de la Tricolor. Para el histórico goleador colombiano, el Mundial 2026 marcará el inicio de una nueva faceta profesional, esta vez frente al micrófono y no dentro de la cancha.