Bogotá revela plan de choque para mejorar recolección de basuras: así operará el sistema tras prórroga de contratos

Entre las medidas anunciadas, Ojeda destacó la incorporación de 35 nuevos carros compactadores.

Por: -
Sistema de recolección de basuras en Bogotá
Sistema de recolección de basuras en Bogotá. Foto: Bogotá Limpia.

El sistema de recolección de basuras de Bogotá continuará operando bajo el esquema actual, tras la prórroga de los contratos vigentes. Así lo confirmó el director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Armando Ojeda, quien explicó que la ciudad debió mantener el modelo existente luego de que se negara la implementación del nuevo plan de aseo.

Aunque la Administración Distrital se preparaba para poner en marcha un nuevo sistema, la decisión obligó a Bogotá a seguir operando como venía. No obstante, la prórroga permitirá reforzar varios componentes del servicio con el objetivo de mejorar su eficiencia.

Así cambiará el servicio de aseo de Bogotá

Entre las medidas anunciadas, Ojeda destacó la incorporación de 35 nuevos carros compactadores, que entrarán en operación en los próximos tres meses. También se incrementarán los kilómetros de barrido, así como el número de intervenciones arbóreas, y se realizarán más de 7.000 lavados adicionales en distintos puntos de la ciudad.

Asimismo, la UAESP revisará durante los próximos tres meses la estrategia de contenedores. Según explicó el funcionario, esta medida ha tenido resultados positivos en algunos barrios, pero en otros no logró consolidarse debido a dificultades de adaptación por parte de la comunidad y a ajustes en la frecuencia del servicio.

Como parte del fortalecimiento del control, 88 personas adicionales estarán a cargo de la supervisión en campo de los operadores logísticos. De igual forma, se ampliará la capacidad de Aguas de Bogotá para el manejo de residuos voluminosos y se reforzará la red de ecopuntos, donde se disponen residuos especiales y escombros y basura voluminosa.

Por ahora, la entidad se concentrará en optimizar el servicio y en superar los obstáculos que impidieron la implementación del nuevo modelo de aseo.

director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Armando Ojeda
Director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Armando Ojeda. Foto: Valora Analitik.

El futuro del aseo de Bogotá

El Distrito tiene plazo hasta noviembre de 2027 para poner en marcha el nuevo sistema, el cual será concesionado teniendo en cuenta las lecciones aprendidas.

Por su parte, la secretaria del Hábitat, Vanesa Velasco, anunció que se alista un decreto que permitirá ampliar las rutas de acceso de los usuarios al servicio de aseo. Además, explicó que se encuentra en fase final un decreto que compila la estrategia integral del sector Hábitat, incluyendo el Plan Integral de Residuos Sólidos.

Velasco subrayó que uno de los ejes centrales de esta normativa será el apoyo a la población recicladora, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional, que busca garantizar los derechos de este sector fundamental en la gestión de residuos de la ciudad.

