Bolsa de Valores de Caracas sube con fuerza tras intervención de Estados Unidos: así se ha valorizado

Desde la operación de EE. UU. contra Nicolás Maduro, el mercado accionario de Venezuela registra comportamiento positivo en la mayoría de sus títulos.

Bolsa de Valores de Caracas
Bolsa de Valores de Caracas. Foto: LinkedIn de la Bolsa de Caracas.

Tras la operación de Estados Unidos en Venezuela, en la que fue capturado Nicolás Maduro, el mercado accionario en Venezuela ha reaccionado positivamente y, solo en las dos jornadas de esta semana ya suma un crecimiento de 66,46 %.

El lunes, primer día de operaciones desde la acción contra el expresidente venezolano, el Índice Bursátil Caracas (IBC), principal indicador del mercado de ese país creció 16,45 %, mientras que este martes cerró con una apreciación de 50,01 %, alcanzando los 3.896 puntos.

El Índice Financiero fue el más destacado, con un alza de 53,40 %, mientras que el Índice Industrial tuvo un crecimiento menor, aunque relevante también, con una variación de 28,75 %.

De acuerdo con su reporte oficial, se contaron 1.284 operaciones de compra y venta de acciones que hacen parte de este mercado, lo que se traduce en un monto negociado de 39,21 millones de bolívares. En la jornada, 28 acciones subieron de precio y tres se mantuvieron estables.

Valorizaciones recientes de la Bolsa de Caracas
Valorizaciones recientes de la Bolsa de Caracas.

Al hacer la conversión a pesos colombianos, esta cifra se traduce en cerca de $480 millones.

Detalles de la evolución de la Bolsa de Caracas

Este comportamiento evidencia una evolución positiva del mercado de capitales venezolano, si se tiene en cuenta que en la sesión del lunes se hizo una tercera parte de las operaciones (489) que sumaron poco más de $140 millones.

La expectativa que ha generado la posibilidad de entrada de nuevas inversiones como, por ejemplo, las anunciadas por Donald Trump para reactivar su industria petrolera, han animado los títulos venezolanos.

Pesan además factores como las expectativas de reformas y un eventual fin de sanciones que pesan contra el país. Sin embargo, hay que tener en cuenta la devaluación del bolívar, que tiene un efecto en los precios de las acciones, pues puede no reflejarse el valor real de los activos.

Evolución histórica de la Bolsa de Caracas
Evolución histórica de la Bolsa de Caracas.

Además, es un mercado con fuerte volatilidad. Entre 2020 y 2021 tuvo un desempeño bajista, sin crecimientos, mientras que en 2023 y 2024 arrojó algunos repuntes, para caer nuevamente.

Sin embargo, desde 2025, viene ganando paulatinamente, impulsada puntualmente por las noticias políticas de estos últimos días.

