Bolsa de Colombia apunta a cerrar enero con alza superior a 20 %

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 28 de enero de 2026 en 2.506,43 puntos, registrando una variación positiva de 0,41 %. El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 21,20 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 2.400 puntos, mientras que su nivel de resistencia quedaría señalado en los 2.562 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $287.434 millones, mostrando una variación negativa de 1,30 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior, cuando se movilizaron $291.311 millones.
Los tres títulos más activos en términos de volumen durante la jornada fueron: Ecopetrol (Ecopetrol – 0,64 %), que se ubica en el primer lugar de este ítem, movilizando $77.242 millones al finalizar el día; en el segundo puesto encontramos a preferencial Grupo Cibest (PFCibest + 2,37 %), que negoció $56.466 millones. Finalmente, en la tercera casilla del listado se ubicaron las acciones ordinarias de Grupo Cibest (Cibest + 0,02 %), que transaron un monto de $30.677 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap, estos fueron los tres activos con mayores incrementos: en el primer lugar se ubicaron las acciones de la constructora Conconcreto (Conconcret), que subieron 8,03 %; en la segunda casilla, la empresa de telecomunicaciones de Bogotá (ETB), que avanzó 7,53 %; y finalmente, los títulos de Mineros (Mineros), que se valorizaron 6,63 %, cerrando nuevamente en máximos históricos. Por su parte, las acciones de ISA (ISA) cayeron -4,08 % y se convirtieron en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.