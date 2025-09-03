Bolsa de Colombia cae por segunda jornada consecutiva: varias acciones a la baja

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 02 de septiembre de 2025 en 1.829,25 puntos registrando una variación negativa de – 0,74 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 32,59 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 1.820 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 1.860 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $106.200 millones, mostrando una fuerte variación positiva de 96,30 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $54.089 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest preferencial (Variación del precio de- 1,43 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $19.770 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a la petrolera Ecopetrol (Variación del precio de- – 1,06 %) que negoció $15.246 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de Cementos Argos ordinaria (Variación del precio de- – 1,39 %) que transaron un monto de $12.426 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:
- En el primer lugar, Canacol Energy (CNEC) que retrocede – 22,99 %.
- En la segunda casilla, los títulos del Grupo Nutresa (Nutresa) que caen – 3,28 %.
- Finalmente, las acciones de Conconcreto (Conconcret) que bajaron – 2,42 %.
Las acciones de Mineros (Mineros) suben 4,60 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
Información técnica.
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap