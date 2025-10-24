Bolsa de Colombia cerca de alcanzar ganancia de 40 % en el año

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 21 de octubre de 2025 en 1.888,56 puntos registrando una variación negativa de – 0,47 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 36,89 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 1.880 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 1.925 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $109.633 millones, mostrando una variación positiva de 4,70 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $104.728 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 1,42 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $23.888 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a la petrolera Ecopetrol (Ecopetrol – 1,46 %) que negoció $19.891 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de preferencial Davivienda (PFDavvnda + 1,09 %) que transaron un monto de $18.771 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:
- En el primer lugar Grupo Argos ordinaria (Grupoargos) que retrocede – 1,91 %.
- En la segunda casilla, los títulos de Pei (Pei) que caen – 1,76 %.
- Finalmente, las acciones de Mineros (Mineros) que bajaron – 1,50 %.
Las acciones del Grupo Nutresa (Nutresa) suben 2,49 %, cerrando en máximos históricos y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
Información técnica.
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap