Bolsa de Colombia cerró nueva jornada a la baja: varias acciones caen

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 17 de septiembre de 2025 en 1.834,30 puntos registrando una variación negativa de – 0,24 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 32,96 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 1.830 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 1.880 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $290.197 millones, mostrando una importante variación positiva de 62,90 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $171.497 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Éxito (variación del precio de – 3,09 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $131.116 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (variación del precio de + 0,92 %) que negoció $37.437 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos a Grupo Sura ordinaria (variación del precio de – 0,87 %) que transó un monto de $18.480 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:
- En el primer lugar, Davivienda preferencial (PF Davivienda) que retrocede – 3,64 %.
- En la segunda casilla, los títulos de Grupo Éxito (Éxito) que caen – 3,09 %.
- Finalmente, las acciones de Corficolombiana ordinaria (Corficolombiana) que bajaron – 2,51 %.
Las acciones del Banco de Bogotá (Bogotá) suben 1,44 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
Información técnica.
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap