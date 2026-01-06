Bolsa de Colombia cierra en nuevo máximo histórico

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del cinco de enero de 2026 en 2.134,26 puntos registrando una fuerte variación positiva de 3,15 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 3,20 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 2.040 puntos, y como el mercado cierra en máximos históricos ya no se presentan resistencias técnicas.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $199.503 millones, mostrando una importante variación positiva de 195,90 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $67.425 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (variación diaria en precio de + 5,21 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $63.175 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a preferencial Grupo Cibest (variación diaria en precio de + 4,13 %) que negoció $39.571 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de Grupo Cibest ordinaria (variación diaria en precio de + 2,46 %) que transaron un monto de $23.747 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, las acciones de ISA (ISA) que suben 7,20 %.
- En la segunda casilla, Grupo Sura ordinaria (Gruposura) 6,24 %.
- Finalmente, los títulos de Ecopetrol (Ecopetrol) que se valorizaron 5,21 %.
Las acciones de Bac Holding International Corp. (BHI) cayeron – 1,64 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap