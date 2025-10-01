Bolsa de Colombia cierra otro trimestre al alza y alcanza ganancia de 35 % en el año

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cierra la jornada del 30 de septiembre de 2025 en 1.872,36 puntos, registrando un avance para el mes de septiembre de 1,45 %.
El índice para lo corrido del año presenta una variación positiva (YDT) 35,72 %.
Desde nuestra perspectiva técnica el índice conserva su desplazamiento alcista mensual. La primera zona de resistencia mensual quedaría ubicada en 1.957 puntos y un nivel de soporte para este periodo de tiempo que se establece en los 1.680 puntos.
Al finalizar el mes de septiembre de 2025 el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia registró un volumen acumulado mensual de $2.96 billones, mostrando una variación positiva en este ítem de 13,00 %, debido a que en el mes de agosto de 2025 se estableció un monto acumulado negociado de $2.62 billones.
Estas fueron las cinco acciones más destacadas en su acumulado al cierre del mes de septiembre.
- En el primer lugar, Fabricato (Fabricato) que sube 28,89 % en su acumulado mensual.
- En la segunda casilla, Mineros (Mineros) que avanzó 23,33 %.
- En el tercer lugar se ubicaron los títulos del Grupo Nutresa (Nutresa) que incrementaron su valor 17,07 % al cierre del mes.
- En la cuarta casilla tenemos las acciones preferenciales de Cementos Argos (PFCemargos) que presentaron una valorización de 13,94 %.
- Finalmente, el quinto puesto es para Pei (Pei) que sube 10,97 %.
Los títulos de Canacol Energy (CNEC) bajaron –7,85 % y se convierten en el activo con peor desempeño del mes de septiembre.
Información técnica.
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap