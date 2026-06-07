Iván Cepeda, candidato a la presidencia por el Pacto Histórico, dio a conocer, a través de un comunicado, que reconoce los resultados de la primera vuelta.
Las votaciones, llevadas a cabo el pasado 31 de mayo, dejaron como ganador al candidato Abelardo de la Espriella, quien obtuvo más de 10.3 millones de votos.
Iván Cepeda afirmó que los resultados no presentaron ningún tipo de alteración, luego de que el presidente Petro y el propio Cepeda aseguraran que había denuncias y algunas irregularidades en el conteo.
¿Qué dijo Iván Cepeda sobre las votaciones?
Agregó el senador que, en calidad de candidato, ha respetado estrictamente las reglas democráticas y la transparencia con la que se debe informar a la opinión pública sobre el cumplimiento de las mismas.
“En mi condición de candidato presidencial por el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, comunico a la opinión pública que, una vez terminados los escrutinios, reconozco los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial”, agregó.
Esta semana, De la Espriella condicionó un eventual debate con Iván Cepeda a que este aceptara la legitimidad de los resultados, los cuales, además, contaron con una importante observación internacional.
La segunda vuelta presidencial en Colombia se llevará a cabo el próximo domingo 21 de junio, mientras los dos candidatos mantienen negociaciones con algunos sectores políticos.
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Las más recientes encuestas muestran que De la Espriella se impondría a Iván Cepeda y, de esta manera, sería el próximo presidente de Colombia.
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