Bolsa de Colombia comienza nueva semana tras importante retroceso

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cierra la jornada del 13 de febrero de 2026 en 2.368,57 puntos, registrando al cierre del día viernes una leve variación semanal de – 0,06 %.
El índice para lo corrido del año presenta una variación positiva (YDT) 14,53 %.
Desde nuestra perspectiva técnica el índice mantiene un desplazamiento alcista para su marco de tiempo de semanal.
La primera zona de resistencia semanal quedaría ubicada en 2.500 puntos y un nivel de soporte para este periodo de tiempo que se establece en los 2.140 puntos.
Al finalizar la semana el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia registró un volumen acumulado semanal de $ 915.349 millones, mostrando una variación negativa en este ítem de 20,80 %, debido a que en la semana anterior se estableció un monto acumulado negociado de $1.15 billones.
En una semana negativa para el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia, estas fueron las cinco acciones que caen en su acumulado al cierre del viernes:
- En el primer lugar, Títulos Inmobiliarios (TIN) que retrocede – 9,23 % en su acumulado semanal.
- En la segunda casilla, las acciones Cementos Argos ordinaria (Cemargos) que caen – 9,21 %.
- En el tercer lugar se ubicaron los títulos del Grupo Nutresa (Nutresa) que bajaron – 9,09 % al cierre del viernes.
- En la cuarta casilla tenemos las acciones de Corficolombiana ordinaria (Corficolcf) que presentaron una contracción de – 6,57 %.
- Finalmente, el quinto puesto es para la constructora la Conconcreto (Conconcret) que bajó – 3,39 %.
Las acciones de Mineros (Mineros) suben 8,00 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la semana.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap