Títulos extranjeros en la Bolsa de Colombia tendrán importante cambio: negociación se suspenderá en estas fechas

El Mercado Global Colombiano (MGC), la rueda de negociación de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) en la que los inversionistas pueden comprar y vender acciones y fondos bursátiles internacionales, tendrá un importante cambio.
La bcv realizará un ajuste en los nemotécnicos de algunas acciones que se negocian en esta rueda, con el objetivo de estandarizar la estructura de identificación de estos valores.
La intención es que “reflejen claramente que corresponden a acciones extranjeras negociadas en el mercado colombiano y en moneda local”.
En síntesis, de cara a los inversionistas, a todos los nemotécnicos de las acciones o fondos que se negocian en el Mercado Global Colombiano se les añadirá “CO” al final. Este es un ejemplo de cómo será el ajuste:
Si bien varios de los nuevos productos que se han listado ya incorporan esta denominación, se hará el ajuste para los que aún cuentan con esta identificación.
Fechas de suspensión de negociación y actualización
Este cambio se hará efectivo el miércoles 18 de febrero, pero requiere la suspensión de cualquier negociación (contado, repo o TTV) de los títulos que requieran hacer este ajuste.
En este sentido, para garantizar la correcta liquidación de las operaciones pendientes, la negociación de las acciones sujetas al cambio de nemotécnico se suspenderá el lunes 16 (feriado en Estados Unidos) y martes 17 de febrero de 2026.
Concretamente, al cierre del mercado del viernes 13 de febrero, las órdenes vigentes y activas serán eliminadas del sistema de negociación automáticamente y no se permitirá el ingreso de órdenes, ni la celebración de operaciones hasta la apertura del miércoles 18 de febrero.
De igual manera, aclaró la bvc que los nuevos nemotécnicos mantendrán las mismas condiciones de negociación que los anteriores.
Esta es la lista de nemotécnicos que serán ajustados con sus nuevas características.
