Siete nuevos fondos bursátiles extranjeros se podrán negociar en Colombia, acompañados por Alianza Valores

Las opciones para invertir en productos internacionales como acciones y fondos bursátiles (ETF) desde la Bolsa de Valores de Colombia siguen creciendo, con nuevos títulos disponibles.
Esto es posible por medio del Mercado Global Colombiano (MGC), la rueda de negociación de títulos extranjeros de la bvc, que permite acceder a estos vehículos con las mismas condiciones de las acciones locales.
El apetito por estos activos internacionales quedó evidenciado con el balance del MGC en 2025, que tuvo un crecimiento de 134 % en el volumen de negociación.
Ahora, con el patrocinio de la comisionista Alianza Valores, siete nuevos ETF estarán disponibles para ser comprados a partir de la apertura del mercado este jueves.
Consulte acá la lista de los nuevos ETF de First Trust Global, disponibles gracias al patrocinio de Alianza Valores.
Los siete nuevos ETF del Mercado Global Colombiano
De acuerdo con lo reportado por la bvc, los cinco productos son creados por First Trust Global, firma estadounidense de gestión especializada en ETF, y sigue el rendimiento de sectores como ciberseguridad, infraestructura, además del S&P 500.
Los fondos disponibles para negociarse desde hoy son:
CIBRCO: Es el ETF de ciberseguridad del NASDAQ de First Trust, que busca obtener resultados siguiendo el índice bursátil denominado Nasdaq CTA Cybersecurity.
FJANCO: Este ETF sigue el rendimiento del SPDR S&P 500 ETF Trust, que replica la rentabilidad y el precio del índice S&P 500, de la Bolsa de Valores de Nueva York. Su periodo de medición irá hasta enero de 2027.
FJULCO: Este fondo bursátil también sigue el rendimiento de otro ETF, en este caso, el SPDR S&P 500 ETF Trust. Su periodo de medición irá hasta julio de 2026.
FOCTCO: También sigue el rendimiento del SPDR S&P 500 ETF, que sigue el comportamiento del S&P 500. Su periodo de medición irá hasta octubre de 2026.
Con las mismas características, el GNOVCO sigue al SPDR S&P 500 ETF, con un periodo de medición que irá hasta noviembre de 2026.
GRDUCO: Este ETF busca replicar el índice Nasdaq OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure. Este índice rastrea empresas de todo el mundo activas en el sector de redes inteligentes e infraestructura eléctrica.
Finalmente, el SDVYCO ETF First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers replica un índice denominado Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers.
Este índice está compuesto por una selección de empresas de pequeña y mediana capitalización que tienen un historial de aumento de sus dividendos y que exhiben las características para potencialmente seguir haciéndolo en el futuro.
—