Bolsa de Colombia mantiene tendencia al alza tras superar los 1.800 puntos

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 11 de agosto de 2025 en 1.812,81 puntos registrando una variación positiva de 0,56 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 31,40 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 1.740 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 1.860 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $108.926 millones, mostrando una variación negativa de 40,91 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $184.352 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest preferencial (variación de su precio de + 1,81 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $24.149 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a la petrolera Ecopetrol (variación de su precio de – 0,86 %) que negoció $18.782 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de ISA (variación de su precio de + 3,18 %) que transaron un monto de $13.812 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, las acciones de ISA (ISA) que suben 3,18 %.
- En la segunda casilla, el ETF HCOLSEL (Hcolsel) que avanzó 2,58 %.
- Finalmente, los títulos de Grupo Cibest preferencial (PFCibest) que se valorizaron 1,81 %.
Las acciones de Canacol Energy (CNEC) cayeron – 6,03 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupo argos, Gruposura, ISA, Mineros, Nutresa, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap