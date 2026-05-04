Bolsa de Colombia sufrió su baja mensual más fuerte del año en abril

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cierra la jornada del 30 de abril de 2026 en 2.178,00 puntos, registrando una variación para el mes de abril de – 4,74 %.
El índice para lo corrido del año presenta una variación positiva (YDT) 5,32 %.
Desde nuestra perspectiva técnica el índice mantiene un desplazamiento alcista para su marco de tiempo mensual. La primera zona de resistencia mensual quedaría ubicada en 2.475 puntos y un nivel de soporte para este periodo de tiempo que se establece en los 2.050 puntos. Índice de fuerza relativa (RSI) estaría mostrando una divergencia técnica con la tendencia en este marco de tiempo.
Al finalizar el mes de abril de 2026 el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia registró un volumen acumulado mensual de $3.51 billones, mostrando una variación negativa en este ítem de 44,5 %, debido a que en el mes de marzo de 2026 se estableció un monto acumulado negociado de $6.32 billones.
Recomendado: Este es el calendario de resultados financieros para el primer trimestre de 2026 de los emisores en la Bolsa de Colombia
En un mes negativo para el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia, estas fueron las cinco acciones con mayores retrocesos en su acumulado al cierre del mes de abril.
- En el primer lugar, la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) que cae – 13,76 % en su acumulado mensual.
- En la segunda casilla, las acciones de Grupo Cibest ordinaria (Cibest) que bajaron – 11,14 %.
- En el tercer lugar se ubicaron los títulos del Grupo Bolívar (Grubolivar) que retrocedieron su valor – 8,77 % al cierre del mes.
- En la cuarta casilla tenemos las acciones de la constructora Conconcreto (Conconcret) que presentaron una corrección de – 8,51 %.
- Finalmente, el quinto puesto es para Pei (Pei) que cae – 7,58 %.
Los títulos Fabricato (Fabricato) subieron 18,92 % y se convierten en el activo con mejor desempeño del mes de abril.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap