Bolsa de Colombia superó los 1.800 puntos, su nivel más alto desde 2012

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cierra la jornada del 8 de agosto de 2025 en 1.802,78 puntos, registrando al cierre del día viernes variación semanal de + 2,92 %.
El índice para lo corrido del año presenta una variación positiva (YDT) 30,68 %.
Desde nuestra perspectiva técnica el índice mantiene un desplazamiento alcista para su marco de tiempo de semanal. La primera zona de resistencia semanal quedaría ubicada en 1.860 puntos y un nivel de soporte para este periodo de tiempo que se establece en los 1.680 puntos.
Al finalizar la semana el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia registró un volumen acumulado semanal de $479.307 millones, mostrando una fuerte variación negativa en este ítem de – 55,40 %, debido a que en la semana anterior se estableció un monto acumulado negociado de $1,07 billones.
Estas fueron las cinco acciones más destacadas en su acumulado al cierre del viernes:
- En el primer lugar, ISA (ISA) que sube 9,34 % en su acumulado semanal.
- En la segunda casilla, las acciones de Davivienda preferencial (PF Davivienda) que avanzaron 6,67 %.
- En el tercer lugar se ubicaron los títulos de Terpel (Terpel) que incrementaron su valor 5,81 % al cierre del viernes.
- En la cuarta casilla tenemos las acciones preferenciales del Grupo Cibest (PFCibest ) que presentaron una valorización de 3,99 %.
- Finalmente, el quinto puesto es para Grupo Aval preferencial (PFaval) que sube 3,83 %.
Los títulos de Canacol Energy (CNEC) bajaron – 7,05 % en su acumulado semanal y se convierten en el activo con peor desempeño de la semana.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupo argos, Gruposura, ISA, Mineros, Nutresa, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap