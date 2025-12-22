Bolsa de Colombia tuvo fuerte retroceso semanal

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cierra la jornada del 19 de diciembre de 2025 en 2048,99 puntos, registrando al cierre del día viernes una variación semanal de – 2,83 %.
El índice para lo corrido del año presenta una variación positiva (YDT) 48,52 %.
Desde nuestra perspectiva técnica el índice mantiene un desplazamiento alcista para su marco de tiempo de semanal. La primera zona de resistencia semanal quedaría ubicada en 2.125 puntos y un nivel de soporte para este periodo de tiempo que se establece en los 1.980 puntos. RSI se ajusta a niveles de sobrecompra semanales y comienza a marcar una divergencia con la tendencia.
Al finalizar la semana el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia registró un volumen acumulado semanal de $832.220 millones, mostrando una fuerte variación positiva en este ítem de 79,20 %, debido a que en la semana anterior se estableció un monto acumulado negociado de $464.450 millones.
Estas fueron las cinco acciones que caen en su acumulado al cierre del viernes:
- En el primer lugar, Grupo Sura preferencial (PFGrupsura) que retrocede – 6,54 % en su acumulado semanal.
- En la segunda casilla, las acciones Grupo Argos ordinaria (Grupoargos) que caen – 5,88 %.
- En el tercer lugar se ubicaron los títulos de la petrolera Ecopetrol (Ecopetrol) que bajaron – 5,36 % al cierre del viernes.
- En la cuarta casilla tenemos las acciones de Grupo Sura ordinaria (Gruposura) que presentaron una contracción de – 5,04 %.
- Finalmente, el quinto puesto es para Grupo Argos preferencial (PFGrupoarg) que bajó – 4,92 %.
Las acciones de Terpel (Terpel) suben 2,93 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la semana, incluso cerrando en máximos históricos.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap