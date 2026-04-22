MinHacienda abre la puerta a volver a Junta del BanRep, pero pone condición a gerente y codirectores

El ministro Germán Ávila aseguró este miércoles ante el Congreso: «Estamos abiertos a encontrar soluciones, creemos que es necesario y conveniente para mejorar la armonía de la relación entre el Banco de la República y el Gobierno«.
También dijo que el Ejecutivo está dispuesto a dar el debate en la Junta Directiva, luego de haberla abandonado en la más recientes reunión de finales de marzo.
No obstante, también dijo: “Es necesario que conozcamos de parte de las personas, sectores dentro del banco, del gerente, el equipo y los miembros si existe disposición o no de reflexionar en el marco de las diferentes opiniones que se han presentado».
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