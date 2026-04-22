Noticias económicas importantes Noticias del Banco de la República Noticias del mercado financiero Noticias macroeconómicas

MinHacienda abre la puerta a volver a Junta del BanRep, pero pone condición a gerente y codirectores

Germán Ávila dijo que la posición del Gobierno es debatir con el emisor, pero le envió un mensaje a Leonardo Villar y otros codirectores.

Por: -
Germán Ávila, ministro de Hacienda
Germán Ávila, ministro de Hacienda. Foto: MinHacienda.

Compártelo en:

El ministro Germán Ávila aseguró este miércoles ante el Congreso: «Estamos abiertos a encontrar soluciones, creemos que es necesario y conveniente para mejorar la armonía de la relación entre el Banco de la República y el Gobierno«.

También dijo que el Ejecutivo está dispuesto a dar el debate en la Junta Directiva, luego de haberla abandonado en la más recientes reunión de finales de marzo.

No obstante, también dijo: “Es necesario que conozcamos de parte de las personas, sectores dentro del banco, del gerente, el equipo y los miembros si existe disposición o no de reflexionar en el marco de las diferentes opiniones que se han presentado».

(Espere ampliación).

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: BanRep Colombia, Banco de la República, Banco de la República Colombia, MinHacienda
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar