Dólar en Colombia baja a $3.579,47; Brent supera los US$101 y la deuda pública se desvaloriza

El dólar estadounidense en Colombia registró hoy una jornada de alta volatilidad con un cierre a la baja en $3.579,47, retrocediendo marginalmente frente al inicio del día tras una apertura alcista en $3.590.
La divisa mostró una notable resistencia, tocando un mínimo de $3.556,10 gracias al fuerte impulso del sector energético, a pesar de que el índice DXY subió a 98,59 puntos (+0,20 %).
Según analistas, el fortalecimiento global del dólar responde a la postura hawkish de Kevin Warsh en su audiencia de confirmación ante el Senado de EE. UU., donde abogó por un control estricto de la inflación y el fin de las políticas monetarias no convencionales.
El dólar en Colombia se encuentra en una encrucijada: por un lado, el Brent por encima de los US$100 actúa como un potente escudo para el peso; por otro, la consolidación del DXY y la incertidumbre sobre el «acuerdo de paz» entre el MinHacienda y el BanRep generan cautela.
Acciones & Valores anticipó un rango de negociación entre $3.560 y $3.610, con el mercado muy sensible a cualquier confirmación de ataques adicionales en el Estrecho de Ormuz.
Brent rompe la barrera de los US$100 por ataques en el Golfo
El mercado del crudo se disparó debido a una escalada de hostilidades que amenaza la logística global. El barril Brent escaló a US$101,50 (+3,07 %) y el WTI a US$92,59 (+3,26 %).
A pesar de la extensión del alto el fuego por parte de Donald Trump, la Guardia Revolucionaria de Irán apresó dos buques en el Estrecho de Ormuz bajo acusaciones de «poner en peligro la seguridad marítima».
El bloqueo naval estadounidense mantiene detenidos o desviados a decenas de buques iraníes, generando una destrucción de la demanda de entre 4 y 5 millones de bpd, afectando severamente los suministros hacia Asia y manteniendo los precios en niveles de crisis.
Kevin Warsh y la nueva era de la FED
En Washington, Kevin Warsh se comprometió a proteger la independencia de la FED frente a las presiones de la Casa Blanca, aunque su enfoque de «tolerancia cero» a la inflación y su intención de reducir el balance del banco central sugieren que las tasas de interés en EE. UU. podrían permanecer elevadas por más tiempo del esperado.
Este panorama de dólar fuerte a nivel global limita el espacio de apreciación para las monedas emergentes, incluido el peso colombiano.
MinHacienda muestra disposición a volver a la Junta del BanRep
La jornada estuvo marcada por un cambio de tono en el Ejecutivo que inyectó calma a los mercados financieros.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció la disposición del Gobierno para regresar a la Junta Directiva del Banco de la República, luego de su retiro en marzo.
Ávila enfatizó la necesidad de encontrar «soluciones y armonía» para coordinar la política fiscal con la monetaria, aunque mantuvo su invitación a que el Emisor reflexione sobre el impacto de las tasas altas en el crecimiento, el empleo y el costo de la deuda.
Este acercamiento ocurre mientras el mercado vigila la credibilidad institucional tras semanas de desencuentros públicos, lo que ha generado una prima de riesgo local que el peso intenta compensar con sus fundamentales minero-energéticos.
Finalmente, la deuda pública (TES) cerró mercados con una desvalorización del 0,48 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2026 cerraron en 9,103 % y la jornada anterior no registraron.
- Los TES de 2028 terminaron en 13,610 % desde los 13,518 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,430 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,310 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,545 %; la jornada anterior en 12,419 %.
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