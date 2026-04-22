MinHacienda dice que alza de tasas bajará el PIB y aumentará el desempleo en 2026; habla de «problemas de inflación»

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó este miércoles en el Congreso que el incremento de 200 puntos básicos en la tasa de interés generará un impacto de 0,36 puntos porcentuales en el PIB de Colombia en 2026.
Según sus cálculos, se preveía que la economía creciera 2,9 % durante este año, pero ahora se prevé que esta cifra baje a 2,6 %.
A renglón seguido, el titular de la cartera indicó que esta decisión de política monetaria generaría un alza del desempleo en Colombia 0,18 puntos porcentuales, llevando el indicador en 2026 desde su expectativa de 8,9 % hasta 9,1 %.
De otro lado, Ávila reconoció impactos en los precios para este año: «Claro que vamos a tener problemas de inflación», coincidiendo con lo dicho previamente por el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar.
No obstante, agregó que la causa está en choques de oferta «muy importantes» -como la guerra en Irán- y citó a Joseph Stiglitz diciendo que «subir la tasa de referencia del Banco de la República no tiene ningún impacto».