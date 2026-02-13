Noticias económicas importantes Noticias del mercado financiero

Bolsa Mercantil de Colombia elevó utilidades en 67 % en todo 2025: ingresos subieron 40 %

La ganancia neta por acción para el año pasado fue de $672,24. La BMC destacó su liquidez durante el cuarto trimestre del año pasado.

Por: -
BMC
Bolsa Mercantil de Colombia. Foto: tomada de Facebook de la BMC

Compártelo en:

La Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) dio a conocer sus resultados financieros para todo 2025, en los que se evidencia un incremento en sus ingresos y su utilidad consolidada.

De acuerdo con la BMC, la utilidad neta a diciembre del año pasado fue de $39.796 millones, que se traduce en un resultado por acción de $672,24. Esto representa una variación del 67 % respecto a diciembre de 2024.

La utilidad antes de impuestos se ubicó en $60.037 millones al cierre de 2025, mientras que para el año inmediatamente anterior había sido de $35.621 millones, es decir, un aumento de 68 %.

Los ingresos consolidados por actividades ordinarias durante todo el año pasado sumaron $130.009 millones, cifra superior en 39 % a los $92.890 millones que se habían reportado en 2024.

Relacionado: Utilidad neta de la Bolsa Mercantil de Colombia se incrementó un 70 % al cierre del tercer trimestre.

Bolsa Mercantil de Colombia elevó utilidades en 67 % en todo 2025: ingresos subieron 40 %

Detalle de los resultados de la BMC

La Bolsa Mercantil de Colombia, también dio a conocer las principales variaciones en los resultados separados de las operaciones, en comparación con el mismo trimestre reportado para el 2024.

En este sentido, los ingresos de actividades ordinarias totalizaron $129.805 millones a diciembre de 2025, 40 % más que los presentados en el mismo periodo de 2024.

La participación de los principales ingresos es el siguiente: 44 % corresponde a registro de facturas del total de los ingresos de actividades ordinarias, 50 % de mercado de compras públicas y 13 % mercado de gas.

Con corte a diciembre de 2025, los ingresos financieros por $5.647 millones representaron el 4 % de los ingresos totales y disminuyeron un 7 % frente al 2024 por las menores tasas de interés derivadas de las acciones de política monetaria en relación con la tasa de intervención del Banco de la República.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Bolsa Mercantil de Colombia
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar