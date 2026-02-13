Bolsa Mercantil de Colombia elevó utilidades en 67 % en todo 2025: ingresos subieron 40 %

La Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) dio a conocer sus resultados financieros para todo 2025, en los que se evidencia un incremento en sus ingresos y su utilidad consolidada.
De acuerdo con la BMC, la utilidad neta a diciembre del año pasado fue de $39.796 millones, que se traduce en un resultado por acción de $672,24. Esto representa una variación del 67 % respecto a diciembre de 2024.
La utilidad antes de impuestos se ubicó en $60.037 millones al cierre de 2025, mientras que para el año inmediatamente anterior había sido de $35.621 millones, es decir, un aumento de 68 %.
Los ingresos consolidados por actividades ordinarias durante todo el año pasado sumaron $130.009 millones, cifra superior en 39 % a los $92.890 millones que se habían reportado en 2024.
Detalle de los resultados de la BMC
La Bolsa Mercantil de Colombia, también dio a conocer las principales variaciones en los resultados separados de las operaciones, en comparación con el mismo trimestre reportado para el 2024.
En este sentido, los ingresos de actividades ordinarias totalizaron $129.805 millones a diciembre de 2025, 40 % más que los presentados en el mismo periodo de 2024.
La participación de los principales ingresos es el siguiente: 44 % corresponde a registro de facturas del total de los ingresos de actividades ordinarias, 50 % de mercado de compras públicas y 13 % mercado de gas.
Con corte a diciembre de 2025, los ingresos financieros por $5.647 millones representaron el 4 % de los ingresos totales y disminuyeron un 7 % frente al 2024 por las menores tasas de interés derivadas de las acciones de política monetaria en relación con la tasa de intervención del Banco de la República.
