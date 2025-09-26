Así puede inscribirse a la bolsa millonaria, el concurso de la Bolsa de Colombia para aprender sobre inversiones

La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) amplió el plazo de inscripciones para participar en el Concurso bolsa millonaria 2025, con el cual los interesados en el mercado de capitales podrán aprender y participar por premios.
Esta iniciativa, con más de tres décadas de trayectoria, se ha consolidado como una de las plataformas más efectivas para promover la educación financiera en Colombia, al combinar aprendizaje práctico, simulación bursátil y premios reales.
El concurso bolsa millonaria es 100 % digital y permite a los participantes aprender a invertir en un entorno simulado, utilizando un portafolio ficticio de $100 millones para transar en el mercado accionario local y en el Mercado Global Colombiano (MGC), con acceso a acciones y ETFs internacionales.
Todo ello a través de la plataforma trii, con información del mercado en tiempo real. El concurso se desarrollará hasta el 24 de octubre de 2025, por lo que las inscripciones estarán abiertas hasta el 28 de septiembre para todos los interesados.
Premios y cómo participar en bolsa millonaria
El concurso se desarrollará en cuatro categorías: colegios (con inscripción gratuita para estudiantes de instituciones educativas), universidades, abierto principiantes y abierto expertos. El costo de inscripción para estas tres últimas categorías es de $20.000.
La iniciativa cuenta con aliados clave: trii, plataforma de e-trading que facilita la inversión desde dispositivos móviles, y Pepperstone, que brindará experiencias académicas en vivo sobre perspectivas económicas y herramientas de inversión.
Los participantes con mejor desempeño recibirán becas universitarias, programas académicos de bvc y hasta $3 millones en dinero real para invertir a través de trii.
Para inscribirse, los interesados deben descargar la aplicación trii, crear una cuenta y registrarse en la categoría correspondiente antes del 28 de septiembre de 2025. El concurso ofrece una oportunidad para aprender a invertir, fortalecer la educación financiera y vivir de cerca la experiencia de ser parte del mercado de capitales en Colombia.
Crecimiento en el tiempo de bolsa millonaria
A lo largo de sus más de 30 años de historia, bolsa millonaria ha acercado a más de 180.000 colombianos al mercado de capitales. Solo en los dos últimos años, ha entregado más de $200 millones en premios, consolidándose como una iniciativa de alto impacto académico y social.
Juan Miguel Morales, líder del Concurso bolsa millonaria, afirmó que representa “un paso significativo en el fortalecimiento de la educación financiera en Colombia, al promover el aprendizaje práctico, el pensamiento estratégico y el acercamiento directo al sector bursátil”.
Por su parte, Carlos Guayara, cofundador de trii, resaltó: “Es un sueño cumplido ver cómo desde niños de 10 años en las regiones más remotas de Colombia hasta personas de la tercera edad están participando activamente y aprendiendo sobre inversiones en la Bolsa. Este programa no solo educa, sino que también inspira a los colombianos a tomar control de su futuro financiero”.