Premercado | Bolsas mixtas con foco en reunión de la FED y venta de chips de Nvidia en China

Bolsas Asia-Pacífico
En Asia, el principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 0,14 % este martes tras una sesión volátil marcada por la cautela antes de la reunión sobre política monetaria de la FED, y la del Banco de Japón (BoJ) la próxima semana.
Por su parte, el índice de referencia de la bolsa de Shanghái cayó un 0,37 %, la bolsa de Shenzhen se dejó el 0,39 % y el Hang Seng de Hong Kong cede el 1,39 %.
Los descensos más acusados fueron los del fabricante de vidrio Xinyi Glass (8,11 %) y la promotora inmobiliaria Longfor Group (5,97 %).
En la otra cara de la moneda figuraron la biotecnológica Wuxi Biologics (1,88 %) o la farmacéutica Sino Biopharmaceutical (1,33 %).
El volumen de negocio de la sesión fue de $210.240 millones de dólares de Hong Kong (US$27.019 millones, $23.193 millones de euros).
El Banco de la Reserva de Australia ha mantenido los tipos de interés, pero ha advertido de que los riesgos inflacionarios muestran señales de repunte.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas han abierto la sesión levemente al alza mientras están pendientes de la reunión de la Reserva Federal (FED) que comienza hoy, aunque hasta mañana no se conocerá la previsible bajada de tipos de un cuarto de punto hasta situarlos en el rango del 3,50 % – 3,75 %.
En la apertura del mercado, con el euro apreciándose el 0,04 % hasta 1,164 unidades, solamente la bolsa de Londres cede un ligero 0,04 %, mientras que Milán sube el 0,24 %, Madrid el 0,10 %, Fráncfort el 0,08 % y París el 0,04 %.
El Euro Stoxxt50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también sube el 0,18 %.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este lunes que “no hay más tiempo que perder” para asegurar el apoyo financiero de Ucrania, ya que “es un acto crucial para la defensa de Europa”.
“Todos sabemos lo que está en juego y sabemos que no tenemos más tiempo que perder. Asegurar el apoyo financiero ayudará a garantizar la supervivencia de Ucrania y es un acto crucial de defensa europea”, afirmó Von der Leyen en un comunicado, tras participar en la reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski; el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros de Wall Street, que ayer cerró con caídas del 0,45 % para el Dow Jones de Industriales, del 0,35 % para el S&P 500 y del 0,14 % para el Nasdaq, avanzan leves subidas del 0,5 %, del 0,13 %, y del 0,12 %, respectivamente.
Nvidia subió en las operaciones posteriores al cierre después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, dijera que permitirá al fabricante de chips vender algunos chips avanzados de inteligencia artificial en China, aunque con un arancel del 25 %.
Trump dijo que había informado al presidente chino Xi Jinping de su decisión, a lo que Xi “respondió positivamente”.
Cabe resaltar que el chip H200 de Nvidia fue presentado en 2023 como el sucesor del chip H100 de la compañía, y se estima que es aproximadamente seis veces más potente que el H20, el chip de IA más avanzado que Nvidia tiene actualmente permitido vender a China.
Los inversores continúan actuando con prudencia, a la espera de conocer la decisión que adoptará mañana la FED en materia de tipos y, sobre todo, de su mensaje sobre lo que piensa hacer a partir de ahora en función de los datos macroeconómicos que se vayan conociendo, especialmente los referentes al comportamiento de los precios y al mercado laboral.
En esta sesión se publicará en EE. UU. la encuesta Jolts sobre las ofertas de empleo.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
En cuanto a las materias primas, el oro se deprecia un leve 0,10 % hasta los US$4.213,4 el precio de la onza, mientras que el petróleo registra moderadas caídas.
Del 0,11 % para el Brent, de referencia en Europa, hasta los US$62,42 el precio del barril; mientras que el West Texas Intermediate (WTI) desciende el 0,20 % hasta los US$58,77 el barril.
El bitcoin cae un 0,93 % hasta los US$90.495,7.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
