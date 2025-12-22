Premercado | Bolsas suben impulsadas por datos y tecnológicas; oro superó los US$4.400

Bolsas Asia-Pacífico
Los mercados bursátiles asiáticos subieron con compras generalizadas el lunes, liderados por las ganancias en acciones tecnológicas y fabricantes de chips en medio de un renovado optimismo en torno a la inteligencia artificial, mientras los inversores también evaluaron la decisión de China de mantener sin cambios las tasas de préstamos clave.
En Asia, el Nikkei de Tokio subió un 1,81 % a pesar de la subida de tipos del Banco de Japón (BOJ) el pasado viernes; mientras el índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó un 0,69 %, la bolsa de Shenzhen subió un 1,47 % y el Hang Seng de Hong Kong avanzó el 0,43 %.
El Banco Popular de China (BPC, banco central) anunció que mantendrá su tipo de interés de referencia en el 3 % por octavo mes consecutivo, cumpliendo así con los pronósticos más extendidos entre los analistas, que no anticipaban cambio alguno.
Los mercados regionales subieron, siguiendo la fortaleza de las acciones estadounidenses a finales de la semana pasada, donde las acciones tecnológicas repuntaron a medida que se aliviaron las preocupaciones sobre el elevado gasto relacionado con la IA y las valoraciones estiradas.
Los fabricantes de chips, que habían estado bajo presión debido a los temores de que los gastos de capital pudieran superar los rendimientos a corto plazo, se recuperaron cuando los inversores consideraron que la demanda vinculada a la inteligencia artificial y los centros de datos sigue siendo resistente.
Los inversores también centraron la atención en los acontecimientos en China, donde el banco central mantuvo estables sus tasas de préstamos de referencia el lunes.
La decisión señaló una preferencia por la estabilidad de la política monetaria, mientras las autoridades equilibran la necesidad de apoyar el crecimiento con las preocupaciones sobre los riesgos financieros.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas cotizan con signo mixto en los primeros compases de sesión, con caída en el caso de Londres, Madrid, París y Milán, y subidas para Fráncfort, y el Euro Stoxx50, en una sesión en la que destaca la publicación en el Reino Unido de la lectura final del PIB, y en España, la balanza comercial hasta octubre.
Las bolsas muestran dudas en los primeros compases de una semana en la que el mercado operará a medio gas, ya que sólo abrirá con normalidad este lunes y martes; mientras que el miércoles operarán sólo media sesión por Nochebuena, y el jueves por Navidad permanecerán cerrados, así como el viernes 26.
Con el euro apreciándose el 0,12 % y situándose en 1,172 unidades, Londres cede el 0,28 %, Madrid el 0,22 % y Milán el 0,01 %. Fráncfort sube el 0,16 % y el Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, el 0,08 %.
La economía británica se expandió un 0,1 % en el tercer trimestre de 2025, confirmó el lunes la Oficina Nacional de Estadísticas, coincidiendo con su estimación preliminar y las expectativas del mercado.
La ONS también revisó a la baja la cifra de crecimiento del segundo trimestre al 0,2 % desde el 0,3 % informado anteriormente.
Mercados de EE. UU. y América
Wall Street, tras cerrar el pasado viernes en verde impulsada por los datos de inflación de noviembre en EE. UU. que se moderaron hasta un 2,7 %, avanzan este lunes ganancias más moderadas que son del 0,43 % para el Nasdaq, el 0,28 % para el S&P 500 y el 0,09 % para el Dow Jones de Industriales.
De cara al futuro, se esperan algunos datos estadounidenses, incluido un informe retrasado del PIB del tercer trimestre más tarde hoy, aunque es retrospectivo y refleja las condiciones previas al cierre del gobierno.
Es probable que la atención se centre más en los datos de confianza del consumidor de diciembre del Conference Board, particularmente después de que la confianza se debilitara en noviembre a su nivel más bajo desde la agitación en torno al Día de la Liberación en abril. Más allá de eso, el calendario ofrece pocos catalizadores notables.
Y es que, con el mandato del actual presidente de la FED, Jerome Powell, que finaliza en mayo, y el presidente Donald Trump realizando entrevistas con varios finalistas, los mercados están analizando las declaraciones sobre los tipos de interés y la estrategia monetaria.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
En cuanto a las materias primas, el precio del oro se encuentra en zona de máximos históricos al alcanzar por primera vez en su historia el precio de la onza de oro los US$4.400, de modo que con una subida próxima al 2 % se encuentra en US$4.411.
El petróleo también registra una subida que, en el caso del Brent, de referencia en Europa, es del 0,89 % hasta los US$61,01 el barril; mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., avanza el 0,89 % hasta los US$57,06.
Por último, el bitcoin sube un 1,60 % hasta los US$89.569,1.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
—