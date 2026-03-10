“Bono mujer de $850.000”, la estafa con la que estarían usando nombre de Petro y Prosperidad Social

En los últimos días, se ha reportado la circulación de un mensaje a través de WhatsApp en el que se promociona un supuesto subsidio denominado “Bono Mujer por $850.000”. La cadena asegura que el beneficio estaría siendo entregado por el Departamento de Prosperidad Social y que las interesadas podrían reclamarlo mediante un enlace incluido en el mismo mensaje. Sin embargo, las autoridades han advertido que se trata de una modalidad de estafa que busca engañar a las personas para obtener información personal.
El contenido del mensaje menciona incluso al presidente Gustavo Petro y afirma que existirían “más de 2.700.000 bonos disponibles para aplicar”. Posteriormente, detalla supuestos requisitos para acceder al beneficio, señalando que estaría dirigido a mujeres mayores de 18 años. Al final del texto se adjunta un enlace que invita a las destinatarias a registrarse para reclamar el dinero.
No obstante, detrás de esta promesa se esconde un intento de fraude. Según las advertencias emitidas por el Departamento de Prosperidad Social, el enlace conduce a formularios diseñados para recopilar datos personales de quienes ingresan. Esta información puede ser utilizada posteriormente para cometer delitos como el acceso indebido a cuentas bancarias, suplantación de identidad u otras actividades relacionadas con el robo de información.
La entidad gubernamental ya había alertado sobre esta situación desde 2025, cuando comenzaron a detectarse mensajes similares en redes sociales y servicios de mensajería. A pesar de las advertencias, las cadenas continúan circulando en diferentes regiones del país, lo que ha obligado a reiterar el llamado a la ciudadanía para que no caiga en este tipo de engaños.
Desde el Departamento de Prosperidad Social se ha aclarado que no existe ningún programa oficial denominado “Bono Mujer” y que la institución no realiza procesos de inscripción a través de enlaces difundidos por cadenas de WhatsApp ni por publicaciones en redes sociales. Los programas sociales que administra la entidad se anuncian exclusivamente por medios oficiales y cuentan con procesos de verificación establecidos.
¿Cómo evitar caer en la estafa del “Bono Mujer”?
Las autoridades recomiendan tomar varias precauciones en caso de recibir mensajes relacionados con este supuesto beneficio. En primer lugar, se aconseja no abrir enlaces sospechosos ni acceder a páginas que soliciten información personal o financiera sin verificar su origen.
Asimismo, es fundamental no compartir datos sensibles, como números de identificación, información bancaria, contraseñas o códigos de verificación enviados por mensajes de texto. Este tipo de información puede ser utilizada por delincuentes para cometer fraudes.
Otra recomendación es denunciar el intento de estafa a través de los canales oficiales. Esto permite que las autoridades y las empresas tecnológicas tomen medidas para bloquear las cuentas o enlaces utilizados para difundir el engaño.
Finalmente, para confirmar la existencia de subsidios o programas sociales, la ciudadanía debe consultar únicamente los canales oficiales del Departamento de Prosperidad Social, como su página web institucional o sus perfiles verificados en redes sociales. Verificar la información antes de compartirla es una medida clave para evitar la propagación de estas cadenas fraudulentas y proteger los datos personales.